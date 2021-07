Astăzi, la Chișinău, a avut loc ședința de constituire a Parlamentului R. Moldova, la care au fost prezenți 91 din 101 de deputați aleși.

Prima ședință a Parlamentului a fost prezidată de cel mai în vârstă deputat, socialistul Eduard Smirnov.

La începutul ședinței, de la tribuna principală a Parlamentului, președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare anticipate și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședința de constituire a noului Parlament de la Chișinău a participat și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a ținut un discurs în fața parlamentarilor.

Ulterior, ședința de constituire a Parlamentului a fost întreruptă la propunerea președintelui interimar al PAS, Igor Grosu, care a precizat că regulamentul prevede o perioadă de 10 zile pentru constituirea organelor de conducere ale Parlamentului. Astfel, acesta a propus ca deputații să revină joi, 29 iulie 2021, când ar urma să voteze și componențele comisiilor permanente.

Această propunere a fost criticată de socialistul Vlad Bătrâncea, care a cerut ca procedurile respective să se desfășoare astăzi, însă deputații PAS, care dețin majoritatea, au părăsit ședința, luând o pauză până pe 29 iulie.

Decizia Partidului Acțiune și Solidaritate a trezit nedumerire și în rândul societății. În context, Dan Nicu, analist politic de la Chișinău, a venit cu o reacție pe Facebook.

„Eu cred că domnii și doamnele de la PAS trebuie să explice foarte bine, până joi, de ce au amânat ședința de azi fără ca măcar să aleagă președintele parlamentului. Asta ca să nu-l vedem iar pe dl. Smirnov joi cum tronează în sala de ședințe din cauza unei prevederi absolut nejustificate a legii care spune că decanul de vârstă conduce ședințele parlamentului până la alegerea președintelui. Este un semnal negativ pentru toată populația Republicii Moldova, mai ales că vine de la Igor Grosu, cel care spunea în emisiuni televizate că munca va fi „fără pauză”. Uite că-și iau și pauze. Da, ok, partidele au 10 zile la dispoziție, conform legii, ca să-și constituie fracțiunile parlamentare, dar e oare un pretext legitim că nu s-au constituit comisiile? Nu era clar care e componența parlamentului? Nu se putea face asta într-o singură zi? Dacă guvernarea va fi tot cu pauze lungi și dese, cheia marilor succese, atunci ne vom lămuri foarte repede și cu PAS. Dragă conducere PAS, nu uitați ce s-a întâmplat cu PDAM: 1994 – 56 mandate, 1998 – 0 mandate”, a menționat Dan Nicu.

Ulterior, Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat în cadrul unui briefing că ședința parlamentară de astăzi a fost una protocolară, de învestire a legislaturii a XI-a.

„Am propus în ședința în plen să intervină o pauză, iar partea tehnică, administrativă privind alegerea organelor de conducere a Parlamentului să aibă loc joi, la ora 10:00. Acest lucru face parte din abordarea pe care am propus-o – de a intra într-o albie a normalității. Deși Regulamentul Parlamentului prevede 10 zile pentru constituirea fracțiunilor, am rugat respectuos să ne mobilizăm într-un timp mai scurt, de azi până joi să discutăm componența nominală a Biroului permanent, candidaturile pentru poziția de președinți, vicepreședinți, șefia comisiilor, secretarii, etc. Am consultat această abordare cu membrii opoziției și ca de obicei, la început au zis da, iar în ultimul moment s-au răzgândit. Noi vom mergem conform abordării noastre, civilizate, legale și vom parcurge pas cu pas numirea și alegerea conducerii Parlamentului”, a afirmat Igor Grosu.

Amintim că, în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în Parlamentul R. Moldova au acces trei formațiuni politice. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, care va avea 63 de mandate de deputat, urmat de Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor – cu 32 de mandate și Partidul „Șor”, care s-a ales cu 6 mandate de deputat.