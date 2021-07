Primarii de Cimișlia și Câmpia Turzii, Sergiu Andronachi şi Dorin Lojigan, au semnat Acordul de înfrățire între cele două orașe, joi, 29 iulie, de Ziua Imnului Național al României.

Prin semnarea Acordului de cooperare între municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj din România și orașul Cimișlia din Republica Moldova, primarii își propun să fortifice relațiile dintre cele două orașe prin realizarea mai multor proiecte comune, domeniile prioritare fiind cel cultural și social.

Ceremonia oficială, la care au participat reprezentați din ambele localități, a avut loc la Câmpia Turzii, după manifestările dedicate Zilei Imnului României.

Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii, a spus că înfrățirea dintre cele două comunități, care prin prisma istoriei și identității culturale naționale sunt împreună sub același tricolor, limbă și credință, a prins aripi în anul 2018.

„Știu cât de mult ne-am dorit atât noi cât și partenerii din Cimișlia să înfăptuim această înfrățire. Avem ce învăța de la partenerii noștri și avem ce să le arătăm pentru a facilita accesul la politicile, strategiile și cutumele europene. Frați din R. Moldova în urmă cu două săptămâni ați votat o cale europeană zdrobind cătușele trecutului comunist. Ați demonstrat astfel că sunteți deschiși către vest. În calitate de partener al orașului Cimișlia vă asigur de tot sprijinul și cooperarea în asimilarea de către comunitatea dvs. a tot ceea ce înseamnă cooperare și muncă în UE. Fie ca municipiul Câmpia Turzii să fie poarta prin care Cimișlia intră în marea comunitate europeană. Împreună suntem puternici, uniți și solidari”, a menționat Dorin Lojigan.

La rândul său, Sergiu Andronachi, primarului orașului Cimișlia, a subliniat că semnarea protocolului de cooperare reprezintă începutul unei noi etape de colaborare între cele două urbe.

„La 29 iulie 2021, noi împreună am făcut istorie comună pentru ambele localități. Înfrățirea noastră este evenimentul de glorie și bun augur la toate faptele care vor continua de acum înainte cu implicarea comună. Acum, stimați frați s-a întâmplat ceva firesc, fiindcă suntem un neam, același sânge curge prin vene, aceeași limbă dragă și scumpă vorbim. În numele locuitorilor orașului Cimișlia, exprim profunda recunoștință pentru deschiderea pe care am întâlnit-o aici la dumneavoastră. Orașul Cimișlia este un oraș modest, dar are oameni deosebiți. Sunt convins că înfrățirea și cooperarea noastră pe mai departe va fi un succes comun”, a subliniat Sergiu Andronachi.

Inițiativa de semnare a unui acord dintre Câmpia Turzii şi Cimișlia, a fost lansată în luna decembrie a anului 2019, în timpul vizitei unei delegații din Cimișlia în frunte cu primarul Sergiu Andronachi la Câmpia Turzii, dar și cu sprijinul Consiliului orășenesc Cimișlia, care a susținut inițiativa prin votarea Deciziei privind semnarea Acordului de Cooperare între localități.