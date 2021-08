Un grup de fermieri agricoli ecologici din Republica Moldova au exportat în Israel semințe decojite de grâu speltă, certificate conform cerințelor bucătăriei israeliene kosher, care respectă legile religioase evreiești.

spelled seeds on the table with kitchen utensils

Potrivit cofondatorului Asociației Patronale „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova” (MOVCA) și al SRL Prograin Organic, Spartac Chilat, certificarea kosher a constat în supravegherea de către inspectorii cumpărătorului a tuturor proceselor, începând de la recoltare, transportare, procesare, depozitare și până la încărcare și export, notează MOLDPRES.

„Pentru a corespunde standardului cerut, spelta trebuie să provină din regiuni în care cantitatea de precipitații în sol nu a depășit la recoltare adâncimea de doi milimetri. Respectarea acestei cerințe a fost posibilă datorită faptului că recoltarea volumelor necesare pentru această partidă a avut loc înaintea ploilor recente. Întreaga cantitate certificată pentru aceste livrări a constituit 75 de tone de semințe de speltă decojite. Acest volum de produs finit a fost obținut din aproximativ 115 tone de materie primă recoltată de pe o suprafață de 25-30 ha de semănătură”, a explicat sursa citată.

Pentru anul viitor, aceiași importatori preconizează să achiziționeze din Republica Moldova 250-300 tone de speltă decojită, iar în viitor cantitatea ar putea să crească.

Avantajele oferite de acest export constă în faptul că piața din Israel nu prevede certificare dublă, ca în cazul celei a Uniunii Europene, iar prețul este cu aproximativ 10% mai mare decât cel oferit de cumpărătorii din comunitatea europeană, a concretizat Spartac Chilat.

Prograin Organic a cultivat în 2021 prin intermediul parteneriatului său cu circa 40 de fermieri o suprafață de circa 1500 de hectare de speltă, iar recolta medie obținută la hectar este de 3,5-4 tone. Din producția finită din acest an, 2000-2500 de tone vor fi exportate pe piețele din Israel, Norvegia, Suedia, Germania, Olanda, Italia și Franța.