Cinci atracții turistice din Republica Moldova vor deveni locații pentru o serie de live set-uri inedite ale celebrului DJ basarabean Andrew Rayel. Acesta va mixa de la înălțime timp de două ore, iar concertele în aer liber vor fi filmate și, ulterior, promovate pe rețelele sociale, notează diez.md.

Producțiile video vor fi realizate în cadrul proiectului „Moldova: A place to find your harmony”, parte a campaniei „Moldova: A place to find yourself”, elaborată și implementată de către Agenția de Investiții „Invest Moldova”. Clipurile au drept scop promovarea imaginii țării peste hotare și atragerea turiștilor și vor fi filmate în unele din cele mai frumoase și notorii locații din țară.

„Este vorba despre cinci mix-uri, care vor fi lansate odată la aproximativ șase săptămâni, cu muzică exclusivă, muzică nouă, dar pe background, ca suport video, va fi o locație interesantă de la noi, din Republica Moldova. Deja am filmat prima locație, este vorba despre cariera de la Rezervația Fetești. Cred că va mai fi o locație în Chișinău, undeva la înălțime, cu priveliște frumoasă, va fi defileul de la Duruitoarea Veche, Defileul Văratic și o locație pe malul Nistrului, cred că Țâpova sau Mărcăuți”, a declarat Andrew Rayel.

În 2020, Andrew Rayel a mixat de la înălțime la Orheiul Vechi, precum și în Chișinău.

În martie 2021, Agenția de Investiții „Invest Moldova” a dat startul campaniei externe „Moldova: A place to find yourself”, prin lansarea unui spot de vizibilitate adresat turiștilor străini. Protagoniștii producției au fost interpreții Dara, Pasha Parfeni și trupa „Cosmos în Buzunar”, care au realizat un cover la piesa „Wake me up” de Avicii.

Totodată, în cadrul campaniei au fost lansate recent trei spoturi video, care promovează R. Moldova drept o destinație turistică autentică, care merită a fi explorată.