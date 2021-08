Dmitri Kozak, autorul planului de federalizare a Republicii Moldova, care în prezent este șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, a oferit mai multe detalii despre discuțiile purtate la Chișinău cu Maia Sandu, președintele R. Moldova, dar și cu mai mulți miniștri din noul Guvern.

Astfel, adjunctul liderului de la Kremlin a apreciat discuția cu reprezentanții puterii de la Chișinău ca fiind una constructivă.

„După ce a fost învestit Guvernul de la Chișinău și a fost instituită o stabilitate am convenit să abordăm problemele ce vizează agenda bilaterală. Am discutat despre aceste subiecte. Discuția a fost constructivă, pe o notă binevoitoare, am convenit să colaborăm și să începem dialogul chiar de mâine pe acele probleme care preocupă Republica Moldova și cetățenii săi, dar și Federația Rusă”, a declarat Kozak la ieșirea din Președinția R. Moldova.

Fiind întrebat care sunt totuși problemele discutate, oficialul rus a spus că nu există niciun secret în acest sens. „Am discutat despre reglementarea conflictului transnistrean, dar și despre munițiile care au termenul expirat. De asemenea, am discutat despre colaborarea în ceea ce privește exportul. Am abordat problema aprovizionării R. Moldova cu gaz. Aici este nevoie de dialog. Este nevoie să găsim o soluție reciproc avantajoasă, deoarece nimeni nu este gata să ofere cadouri nimănui și nimeni nu trebuie să încalce drepturile nimănui”, a mai spus Kozak pentru presa de la Chișinău.

Totodată, oficialul rus a menționat că dacă se va ajunge la un consens în ceea ce privește problemele enumerate mai sus, atunci „neapărat va avea loc o întâlnire” între Maia Sandu și Vladimir Putin.

„Rusia este gata să ajute R. Moldova în condiții reciproc avantajoase, dar nu în detrimentul propriilor interese naționale. Însă sunt posibilități enorme de a ajunge la un consens, am văzut astăzi acest lucru, reieșind din dialogul pe care l-am avut cu președintele Maia Sandu”, a mai spus adjunctul lui Putin.

Amintim că, astăzi, Dmitri Kozak, șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, a întreprins o vizită de lucru la Chișinău, fiind primul oficial străin care vine în R. Moldova după învestirea noului Guvern.

La întrevederea cu oficialul rus au participat, Maia Sandu, președintele R. Moldova, Nicu Popescu, ministrul de Externe, Vlad Kulminski, vicepremierul pentru Reintegrare, Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne, precum și Cristina Gherasimov, consilierul președintelui în domeniul politicii externe.