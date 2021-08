Grădinița-creșă din comuna Răspopeni, raionul Șoldănești, a fost inaugurată joi, după o renovare realizată cu bani alocați de Guvernul României. La eveniment au fost prezenți și Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, autoritățile publice locale, părinți și copii.

Grădinița-creșă din comuna Răspopeni, raionul Șoldănești, a fost renovată în cadrul Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova. Proiectul a fost realizat prin intermediul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, o instituție creată cu sprijinul Băncii Mondiale și al statelor donatoare cu scopul de a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova prin gestionarea asistenței externe.

„Noi am beneficiat de jumătate de milion de lei. Și în urma acestor lucruri, am implementat proiectul, la rândul ei, primăria a achitat lucrările de proiectare, pentru că eram pregătiți deja. Pentru ca să fie implementat un proiect, trebuie să dispui de o bază de date, să dispui de niște acte, pentru că la depunerea pachetului de documente trebuie să fie făcute lucrările de proiectare, expertizat și cu toate verificările. Astfel, am fost selectați de către Fondul de Investiții, pentru care le mulțumim pentru asistența acordată. Și, iată-ne în anul 2021 suntem la inaugurarea și recepția lucrărilor executate cu suportul Guvernului României, pentru care le mulțumim frumos”, a declarat primarul localității, Nicolae Gonța.

Realizarea acestui proiect a creat condiții mai bune de educație timpurie pentru 60 de copii preșcolari, precum și pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din grădiniță.

„Această grădiniță este una dintre cele peste 1100 de grădinițe care au putut fi renovate și reconstruite în Republica Moldova cu o susținere financiară importantă din partea Guvernului României. Este semnificativ faptul că, vedeți, regimurile politice vin și pleacă, dar astfel de obiective rămân. Și rămân pe loc în folosul cetățenilor, în folosul locuitorilor Republicii Moldova în scopul educației copiilor, copii reprezintă cea mai valoroasă resursă a unei națiuni, iar educația fiind esențială pentru că doar prin educație reușești să șlefuiești spre binele țării această resursă valoroasă”, a subliniat ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță.

Până în momentul de față, peste 1.100 de grădinițe au beneficiat de ajutoare din partea guvernului României care a alocat în acest scopuri peste 29 de milioane de euro.