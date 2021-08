Două decenii de muncă neobosită, de acțiuni caritabile și de bucurii aduse oamenilor nevoiași. Așa a descris Mitropolitul Basarabiei, activitatea de 20 de ani a Misiunii Sociale Diaconia în timpul unei vizite la Centrul Maternal „În brațele mamei”.

Înaltpreasifințitul Petru a acordat un interviu în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA despre drumul pe care l-a parcurs Misiunea Socială Diaconia, dar și despre viitoarele obiective ale Bisericii.

În 2001, Misiunea Socială Diaconia a pornit pe un drum greu, dar important. Mitropolitul Basarbiei amintește că asociația „Diaconia” a fost înființată pentru a îmbunătăți viața celor săraci și pentru a renaște valorile creștin-umane.

„Parcursul a fost cam greoi de la început, știți când toate lucrurile se încep de la nimica, se încep mai greu. Nu ai unde să-i adăpostești pe cei care trebuie adăpostiți, cum vedeți și aici, soții abandonate, copii care nu au unde locui. Acum sunt mulți oameni săraci, mai ales bătrâni și copii rămași. Și din păcate acei părinți care au copii și nu se mai interesează e foarte dureros”, a declarat ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

De-a lungul anilor, Misiunea Diaconia a demonstrat că poate face lucruri mari fără mulți bani și că „mai fericit este cel ce dă, decât cel ce ia”. Cu ajutorul Misiunii sociale Diaconia, cei flămânzi sunt hrăniți, cei fără haine sunt îmbrăcați, iar cei fără casă își pot găsi adăpost.

„Diaconia reprezintă un mare succes pentru Mitropolia Basarabiei. Este un act mare de binefacere, un act de încurajare și pentru alții. Ne bucurăm că unii preoți s-au angajat și ei în munca aceasta, să facă și ei lucrarea aceasta prin parohiile lor cu credincioșii lor, căci sursele vin de aici de la Diaconia. Am fost pe la Parohii și am văzut acele garderobe. Este o bucurie căci omul care este mai sărac zice: uite n-am, dar mă duc acolo că am să găsesc la părinte ceva”, a mai spus mitropolitul.

Înaltpresfințitul Petru a mulțumit voluntarilor asociației Diaconia pentru munca lor neobosită și a subliniat că ei sunt brațul social al Mitropoliei Basarabiei și cartea de vizită a Bisericii Ortodoxe Române.

„Noi ne bucurăm că se găsesc copii, se găsesc oameni, tineri ca să facă lucrarea aceasta dumnezeiască. O facem în primul rând pentru ei ca oamenii săraci, neputincioși și arătăm și fața bisericii și fața slujitorilor și cei care sunt aici. Lucrarea aceasta trebuie să meargă înainte, trebuie să punem toate puterile noastre și să meargă înainte cu mult succes, pentru că, din ce vom lucra mai mult din ce vom avea mai multe parohii în mai multe sate, acolo se vorbește frumos despre Diaconie și despre Mitropolie”, a spus ÎPS Petru.

Misiunea Socială „Diaconia” este o asociație a Mitropoliei Basarabiei care de 20 de ani ajută persoanele nevoiașe din Republica Moldova. Organizația este parte a Federației „Filantropia” a Patriarhiei Române. În prezent, misiunea Diaconia dezvoltă proiecte în peste 80 de localități din Republica Moldova. Datorită proiectelor „Masa Bucuriei”, „Banca de haine” și Centrul Maternal „În Brațele Mamei” au fost hrănit zeci de mii de oameni flămânzi. Au fost adunate și distribuite peste 235 de tone de haine nevoiașilor și au fost adăpostite în jur de 150 de mame cu copii.