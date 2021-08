Președintele Maia Sandu și noua guvernare de la Chișinău ar avea „manifestări totalitare” şi ar încearcă să-și subordoneze toate instituțiile statului, inclusiv Procuratura. Acuzațiile vin din partea lui Alexandru Stoianoglo, procurorul general al R. Moldova.

Potrivit sursei, șeful statului ar încerca să dea anumite indicații referitor la direcțiile în care ar trebui să meargă anumite anchete. Mai mult, el a spus că, în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu ar fi prezentat o listă de persoane „inclusiv reprezentanți ai actualei opoziții” și ar fi cerut să fie trași la răspundere penală.

„A fost numită familia și a spus că de ce până acum în privința oamenilor respectivi nu au fost pornite dosare penale. Despre fracțiunea Șor nu a fost spus nimic. Este vorba despre Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Vladimir Voronin și alții. Maia Sandu nu a prezentat niciun argument. A fost pur și simplu un reproș în fața procurorilor – de ce până acum nu au fost pornite dosarele penale (…). Pentru ca societatea să înțeleagă mai bine despre ce este vorba, îndemnăm Președinția să publice nu doar deciziile Consiliului Suprem de Securitate, inclusiv din 10 august, ci și anexele cu numele celor pe care guvernarea îi vrea cu dosare penale. Îndemnăm să fie publicate și stenogramele ședințelor, ori secrete ale anchetelor procurorii nu au prezentat. Într-o manieră identică a fost formulată și decizia CSS, în care Procuraturii îi sunt înaintate sarcini improprii atribuțiilor instituționale. Spre marele nostru regret, constatăm că principiul egalității în colaborarea cu Procuratura a fost neîntemeiat, sistematic și demonstrativ încălcat de președintele țării, care a ales să impună, de pe poziție de superioritate, anumite condiții în raport cu instituția Procuraturii, care este parte a puterii judecătorești”, a acuzat Alexandru Stoianoglo.

El mai spus că nemulțumirea actualei guvernări față de procurorul general se bazează nu pe lipsa unor rezultate, ci pe faptul că Procuratura refuză să încalce legea și drepturile omului, refuză să pornească dosare la comandă și să neutralizeze opoziția prin instrumente penale, în lipsa temeiurilor juridice. „Procuratura nu va deservi nici o forță, grup de interese sau institut al puterii. Nu vor fi dosare sau urmăriri penale la comandă. (…) Săptămâna trecută Parlamentul a examinat și votat în primă lectură proiecte de legi, scopul cărora este înlăturarea cu orice preț din funcție a Procurorului General. Este grav că aceste proiecte au fost elaborate, promovate și adoptate cu încălcarea tuturor procedurilor și regulilor”, a mai adăugat procurorul general.

Astfel, Alexandru Stoianoglo consideră că modificările la Legea Procuraturii „vin să submineze independenţa procurorilor” şi sunt ilegale. De aceea, Procuratura va sesiza Curtea Constituțională în speranța că Înalta Curte va anula respectivele modificări.

În replică Maia Sandu, președintele R. Moldova, a menționat că declarațiile procurorului general sunt false și iresponsabile. „La ședința CSS din 10 august s-a discutat despre faptul că membrii a două grupări criminale, implicați în cazuri mari de corupție, părăsesc nestingherit țara, iar Procuratura nu face nimic pentru a-i opri sau pentru a-i readuce în Moldova, ca să fie trași la răspundere. Nu s-a discutat despre dosare împotriva opoziției, așa cum dezinformează Procurorul General. Înainte să facă declarații, dl Stoianoglo ar fi trebuit să consulte procesul-verbal al acelei ședințe la care el, apropo, nu a găsit de cuviință să se prezinte. Să aplice legea și să investigheze, înainte de toate, cazurile de mare corupție – asta am cerut mereu Procurorului General și asta am cerut la ședința CSS din 10 august. De fiecare dată, Alexandru Stoianoglo a venit cu justificări pentru lipsa de rezultate. Prin declarațiile de azi, actualul Procuror General face front comun cu penalii, devenind instrument și complice în același timp, și își trădează frica față de acțiunile noii guvernări de curățare a sistemului. Nici dl Stoianoglo, nici corupții pe care încearcă să îi protejeze acesta nu vor putea opri cea mai importantă reformă de care are nevoie țara – curățarea sistemului judecătoresc și cel al procuraturii de influența grupărilor corupte”, a declarat șeful statului.

Menționăm că proiectul de lege cu privire la Procuratura, votat în primă lectură, pe 13 august 2021, în Parlamentul de la Chișinău, prevede posibilitatea demiterii procurorului general la solicitarea președintelui R. Moldova sau a cel puțin trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. Concedierea ar putea fi decisă în două cazuri: dacă șeful Procuraturii Generale va obține calificativul „eșuat” în urma evaluării performanțelor sau dacă se vor constata abateri disciplinare.