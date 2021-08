Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în străinătate au nevoie de sprijinul statului. Declarația a fost făcută de Natalia Gavrilița, premierul de la Chișinău, în cadrul evenimentului de deschidere a Zilelor Diasporei, care se vor desfășura în perioada 20-22 august 2021.

Astfel, în discursul său, oficialul a precizat că Guvernul de la Chișinău are ca prioritate deschiderea și construirea unui dialog productiv cu cetățenii R. Moldova plecați peste hotare.

„Am o mare apreciere pentru oameni ca Marcel Spatari sau Nicu Popescu, care au lăsat locurile de muncă peste hotare pentru a accepta să conducă niște ministere complicate, într-o perioadă dificilă a țării. Veți vedea în perioada următoare profesioniști din diasporă, numiți în funcții de conducere și la alte autorități publice centrale. Mă bucur că revin cetățenii și la nivel local – ieri din 12 reprezentanți ai Guvernului în teritoriu, 2 persoane au revenit din Marea Britanie și Germania în raioanele lor de baștină. Aceste persoane au răspuns apelului nostru și au fost selectate inclusiv pe platformele anunțate de noi, cum ar fi Diaspora Conect ”, a declarat Natalia Gavrilița.

În context, premierul de la Chișinău a menționat că în timpul apropiat vor fi create oportunități de implicare și pentru cetățenii R. Moldova, care nu pot reveni fizic acasă. „Vom lucra cu Agenția Proprietății Publice asupra creării unui program de participare a conaționalilor noștri de peste hotare, în cadrul consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat, astfel aducând noi valori de guvernare corporativă în aceste instituții”, a adăugat sursa.

Totodată, premierul de la Chișinău a vorbit și despre acțiunile prioritare ale Guvernului privind implementarea politicilor care ar determina diaspora să revină acasă pentru a-și valorifica experiența în sectoarele cheie. Acestea sunt orientate spre susținerea conaționalilor în dezvoltarea afacerilor; digitalizarea serviciilor și extinderea spectrului de acte consulare, precum și simplificarea procedurii de perfectare a acestora; facilitarea obținerii semnăturii electronice care ar permite soluționarea problemelor legate de acte din orice colț al lumii.

În fiecare an, sub patronajul Guvernului R. Moldova, la finele celei de-a treia săptămâni a lunii august, sunt organizate manifestații dedicate diasporei. Zilele Diasporei au menirea să întrunească cetățenii R. Moldova din toată lumea, lideri de asociații și comunități, personalități valoroase, etc. Astăzi, la discuțiile online au fost conectați 120 de cetățeni ai R. Moldova din 18 țări.