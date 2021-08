Un bust al regelui Decebal a fost inaugurat miercuri, 25 august 2021, în municipiul Edineț din Republica Moldova.

Bustul lui Decebal constituie o donație a Societății cultural-istorice „Mihai Viteazul” din Ploiești, cu sprijinul Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și a fost instalat în fața Casei de Cultură din Edineț.

La evenimentul de inaugurare au participat academicieni, parlamentari de la București, artiști emeriți, primari, președinți de asociații obștești și mulți oameni simpli care simt românește.

Constantin Cojocaru, primarul mun. Edineț, purtând cușma de tarabostes, a deschis manifestarea cu un discurs de suflet. Ulterior, edilul a mulțumit fiecărui participant la eveniment.

„Decebal a ajuns în bronz la Edineț, astăzi, cu suportul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru și președintelui acesteia, fost președinte al jud. Prahova, Mircea Cosma. Am fost onorați de mai mulți oaspeți de onoare – doi deputați din Parlamentul României, un senator, directorul ICR Valeriu Matei, președinții de raioane din UTA Găgăuzia, raionul Vulcănești, președintele raionului Sângerei, Telenești, Soroca, Ungheni etc, primarul din Mahala, Ucraina, academicieni, doctori în științe de la AȘM etc. Bucura și scoaterea unui număr de ziar cu Decebal la Edineț, pe care l-a primit fiecare participant la activitate”, a menționat primarul.

La rândul său, Mircea Cosma, președintele Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, a subliniat că Decebal a venit acasă, iar „o statuie sau un bust apără o țară cât o divizie de infanterie sovietică”.

Sfințirea bustului a fost făcută de un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei în frunte cu PS Antonie, episcopul de Bălți. PS Antonie, în cuvântul său, i-a felicitat locuitorii din Edineţ cu faptul că orașul s-a îmbogățit s-au cu încă un monument, menționând rolul acestora în cunoașterea istoriei adevărate a neamului românesc.

Evenimentul de inaugurare a bustului lui Decebal a inclus şi un moment artistic prezentat de elevii Liceului „Mihai Eminescu” din Edineţ.