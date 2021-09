Autoritățile locale din Cluj-Napoca vor oferi sprijinul necesar colegilor din Chișinău pentru realizarea mai multor proiecte comune în domenii precum digitalizarea, iluminatul stradal sau cultura.

Un anunț în acest sens a fost făcut, astăzi, de Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, după o întrevedere cu Emil Boc, edilul de Cluj-Napoca.

„Cluj este un exemplu de oraș care s-a dezvoltat și s-a modernizat în timp. Digitalizarea, domeniul cultural, tot ce tine de domeniul green, iluminatul stradal, sunt direcții pe care vom colabora. Am vorbit și despre reușitele pe care le are în ultima perioadă Chișinăul, referitor la realizarea documentelor importante de dezvoltare, cele de infrastructură, realizarea proiectelor mari cu suportul partenerilor externi, în domeniul transportului, cel social și altele. Echipe din cadrul primăriei de la Chișinău vor reveni la Cluj pentru schimb de experiențe, dar și inițierea unor proiecte care pot fi desfășurate în cele două orașe. Cunosc că mulți tineri din Republica Moldova și din Chișinău învață aici și am putea crea și pentru ei un program de implicare. În cadrul vizitei avem o agendă încărcată”, a subliniat Ion Ceban.

Amintim că municipiul Chișinău nu este primul din R. Moldova, căruia Clujul este dispus să ofere sprijin în procesul de modernizare și dezvoltare. Anterior, acest oraș din România a investit și în Ungheni, acolo unde parcul central a trecut printr-o transformare majoră în ultimii ani, datorită unui proiect co-finanțat de Cluj-Napoca.