Florin Cîțu. prim-ministru al României, a semnat demiterea a 25 de secretari de stat ai USR-PLUS, printre care se regăsește și Oana Ursache, secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Deciziile au fost deja publicate în Monitorul Oficial. Printre cei demiși mai sunt și Alexandru Dimitriu, (Ministerul Justiției), Corina Atanasiu (MIPE), Irina Alexe (Ministerul Afacerilor Externe) și Iulia Popovici (Ministerul Culturii).

Pe lângă secretarii de stat, Florin Cîţu l-a demis şi pe Marius Vulcan, consilier de stat în cadrul aparatului vicepremierului Dan Barna.

Deciziile respective au fost luate pe fundalul crizei politice din România, care a fost declanșată de ieșirea de la guvernare a USR PLUS în urma demiterii ministrului Stelian Ion. Ulterior depunerii demisiilor din fotoliile de miniștri deținute de USR PLUS, PNL a început demiterile reprezentaților USR PLUS din mai multe funcții de conducere.

Amintim că Oana Ursache a fost numită în funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, pe 16 februarie 2021.