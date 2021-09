Cu ajutorul unui grant european în valoare de 15.000 euro, dar și cu o contribuție proprie de 2.330 euro, Cătălina și Victor Pascal din satul Zîrnești, raionul Cahul, pasionați pentru fierărit, și-au achiziționat patru utilaje performante care le vor permite să optimizeze producerea și să creeze produse originale, notează Radio Chișinău.

Într-un atelier plin de unelte, piese și utilaje, Victor Pascal confecționează porți, garduri, balustrade, uși exterioare, dar și alte piese de metal. Muncește de zor, cu multă dăruire și pasiune. „A suda piese de metal nu înseamnă a fi fierar, aici e nevoie de precizie, migală și gust estetic”, spune Victor.

Meșteșugul fierăritului l-a deprins de mic, de la tatăl său, care a copilărit printre romi și de la ei a învățat această artă. De aproape zece ani, Cătălina, soția sa, îi este alături și între timp a preluat partea de management, design și promovare a afacerii. „Eu preiau comenzile, comunic cu clienții, stabilesc termenii de livrare, am grijă de partea financiară a afacerii”, punctează Cătălina.

Femeia spune că a avut nevoie de câțiva ani ca să se hotărască să se implice în această afacere, ea fiind educatoare de profesie. „Fierăritul e considerat a fi un domeniu mai curând al bărbaților decât a femeilor. Nu este ușor, dar acum spun cu inima deschisă că l-am îndrăgit și sunt gata să aducem afacerea la o nouă etapă de dezvoltare”.

Soții Pascal au devenit încrezători că acest meșteșug poate deveni o afacere. „Timp de 2 ani am activat pe bază de patentă, iar în februarie 2021 am înregistrat o societate cu răspundere limitată. Până nu demult am lucrat doar cu persoane fizice, dar acum avem printre clienți și persoane juridice”, spune Cătălina.

În 2021, familia Pascal s-a numărat printre primii 28 de beneficiari ai programului de granturi EU4Moldova: Regiuni-cheie, obținând un grant în valoare de 15.000 euro, la categoria start-up. „Într-o seară a venit la noi în ospeție un prieten, el ne-a și informat despre existența acestui program. Nu îmi venea să cred că poți primi în dar bani pentru dezvoltare. Niciodată nu am primit un ban gratuit”, adaugă Cătălina.

Cu banii obținuți din grant și o contribuție proprie de 2.330 euro, Cătălina și Victor au achiziționat patru utilaje moderne. Este vorba despre o mașină de amprentare a metalului la rece, o mașină de îndoit cu role din fier forjat, o mașină electrică de îndoit țevi cu șablon și un compresor de aer trifazat. Aceste utilaje vor spori precizia și calitatea lucrărilor și vor reduce totodată costul și timpul de executare al acestora. „Grație acestor utilaje vom câștiga timp. Dacă până acum aveam nevoie de două săptămâni ca să facem o poartă, de acum încolo vom reuși să o producem într-o săptămână”, notează bărbatul.

Noile utilaje, achiziționate cu asistența financiară a Uniunii Europene, au ajuns recent în atelierul de la Zîrnești și conferă familiei Pascal optimism și încredere că pot face mai multe. Soții Pascal vor să deschidă și un mic magazin, unde alți fierari vor putea cumpăra metal amprentat și elemente torsionate. De asemenea, Victor și Cătălina Pascal vor să se extindă pe piață cu un nou produs – uși exterioare.

Familia Pascal este una din cei 28 de beneficiari ai programului de granturi pentru sectorul business din regiunile cheie Ungheni și Cahul, ediția 2020. 16 companii existente, 10 start-up-uri și 2 inițiative de antreprenoriat social au beneficiat de granturi în valoare de 15.000 – 30.000 euro fiecare.

Un nou apel de granturi pentru antreprenorii din raioanele Ungheni și Cahul, ediția 2021, s-a încheiat în luna iunie, dosarele depuse fiind la etapa finală de evaluare. Valoarea totală a granturilor destinate mediului de afaceri din regiunile Cahul și Ungheni care vor fi oferite în perioada 2020-2024 în cadrul programului este de aproximativ 1,7 mln. euro.