Președintele Consiliului European, pledoarie pentru intensificarea relațiilor cu R. Moldova

Președintele Consiliului European a mai remarcat că Uniunea Europeană trebuie să aibă o nouă strategie față de Rusia, care să nu se bazeze „doar pe reacții imediate la presiuni și la tentativele în scopul destabilizării”.

De asemenea, acesta a propus consolidarea relațiilor cu statele din Parteneriatul Estic, inclusiv cu Republica Moldova. „Pe de altă parte, există Parteneriatul Estic: sunt vecinii noştri şi este în interesul nostru ca aceste ţări să aibă dezvoltare economică, prosperitate, stabilitate, să împărtăşească valori similare cu noi cât mai mult posibil. Pe de altă parte, avem Balcanii de Vest”, a explicat Charles Michel.

În context, oficialul a adăugat că aceste două subiecte nu mai pot fi ținute în frigiderul european, la Bruxelles, „şi să organizăm la doi ani un summit pentru a face declaraţii care nu se transpun în rezultate concrete şi tangibile pentru cetăţeni”.

„De aceea, eu am devenit mai activ, în mod modest, în contextul Parteneriatului Estic, pentru interacţiuni cu Georgia şi Republica Moldova, în timpul conflictului dintre Armenia şi Azerbaidjan în Nagorno-Karabah. De aceea, am susţinut o poziţie comună clară şi puternică faţă de Belarus. De aceea, în problema Balcanilor de Vest, am fost la Forumul de la Bled acum două zile, care a fost informal dar foarte util, în eforturile de pregătire a unui summit care va avea loc în octombrie şi care intervine după o reuniune virtuală desfăşurată în timpul Preşedinţiei croate. Avem nevoie de rezultate tangibile; acţiunile noastre trebuie să fie vizibile şi perceptibile. Trebuie să încurajăm cooperarea economică şi investiţiile în aceste ţări, să promovăm standardele noastre”, a insistat Charles Michel.