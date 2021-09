Filmul românesc „Imaculat”, regizat de Monica Stan și George Chiper-Lillemark, s-a bucurat de apreciere la unul dintre cele mai mari festivaluri din lume. A luat premiul Luigi de Laurentiis, Leone del Futuro, acordat pentru cel mai bun lungmetraj de debut la Veneția, precum și Directors Award la secțiunea Giornate degli Autori.

Jurnaliștii HotNews au stat de vorbă cu Monica Stan despre povestea personală care a stat la baza scenariului.

„Filmul are la bază o experiență personală dar nu e autobiografic. E ficțiune, am lucrat mult la scenariu și la personaje. Deci nu pot să spun că mi-a fost greu pentru că nu sunt aceleași momente. Însă e fidel experienței mele la un nivel emoțional, nu narativ. Am vrut să transmit ce am învățat eu din experiența aia. Procesul de muncă la personaje a fost emoțional în sine. Când lucram la scenariu am suferit destul de mult dar asta pentru că ești confuz, nu știi ce vrei, tot cauți, încerci chestii. Și ești și singur în tot procesul ăsta”, a declarat co-regizoarea filmului pentru sursa citată.

Filmul e despre Daria, o adolescentă de 18 ani care ajunge într-o clinică de dezintoxicare pentru consum de heroină. Vine dintr-o familie privilegiată, nu intră în tiparul consumatorului de droguri de mare risc, dar se trezește înconjurată de toxicomani care au ajuns dependenți din disperare, nu din curiozitate.

Își dă seama repede că se află într-un mediu ostil. Problema cea mai mare nu e sevrajul, e supraviețuirea. Povestea e bazată pe fapte reale. Scenariul e scris de Monica Stan, care a stat în tinerețe într-o clinică de dezintoxicare.

Cu toate că povestea se desfășoară într-un mediu excepțional, filmul atacă niște subiecte universale, cum ar fi dinamica dintr-un grup de oameni unde există o ierarhie bine definită. Orice om care a fost vreodată la școală sau într-un loc de muncă o să rezoneze cu ce se întâmplă în „Imaculat”.