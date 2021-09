Creșterea prețului la gazul rusesc pentru cetățenii Republicii Moldova ar fi putut fi evitată, dacă la sfârșitul verii președintele Maia Sandu ar fi început negocierile cu Federația Rusă. De această părere este Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova.

Potrivit politicianul rusofil, acum însă prețul la gaz va crește inevitabil, iar această responsabilitate cade pe umerii actualii guvernări, care în opinia sa, nu a făcut pașii corecți pentru a-i convinge pe ruși.

„De la 1 octombrie, prețul va crește. Consider că acest lucru putea fi evitat. Pentru asta, din 1 august, noua conducere a țării trebuia să înceapă negocierile cu partenerii noştri ruşi. A fost Kozak la Chişinău, trebuiau să-l convingă. El s-a întâlnit cu Maia Sandu. Trebuia să urce cu el în același avion, să ceară un loc în avionul lui şi să plece la Moscova. Nu contează că era vorba de preşedintele republicii, premierul sau un ministru. Trebuiau să urce în acelaşi avion cu Kozak, să-l roage să le ofere un loc şi să zboare la Moscova. Trebuia să stea acolo 1,5 luni și să discute. Așa a făcut Greceanîi în 2006. Așa am făcut noi în 2009, atunci când Ucraina a blocat tranzitul de gaz din Rusia în Europa. Împreună cu Greceanîi ne-am aflat la Kiev și Moscova 1,5 luni până am găsit o soluție pentru cetățenii noștri. Actuala guvernare a considerat că e mai presus. Dacă ar fi făcut acești pași, sunt convins că puteau să-i convingă ca să fie păstrat tariful actual. Așa cum s-au înţeles belaruşii şi alţii„, a menționat Igor Dodon în cadrul unei emisiune tv.

Totodată, liderul PSRM a sugerat că pentru obţinerea unui preţ mai bun la gaz, autorităţile de la Chişinău trebuiau să facă anumite cedări, între care să discute cu ruşii despre datoria de peste 7 miliarde de dolari a Tiraspolului.

„Desigur că sunt întrebări care trebuie de discutat, inclusiv implementarea Pachetului Energetic III, care nu e posibil de implementat în condiţiile în care se află R. Moldova. Asta pentru că „Moldovagaz” are datorii foarte mari, iar o parte din active sunt în Transnistria, teritoriu pe care noi nu-l controlăm. Trebuie să discutăm despre aceste datorii istorice. Dar realitatea e că tarifele vor creşte. Cât vor creşte? Pot crește cu 35%, aşa cum a declarat directorul „Moldovagaz”, dar pot creşte şi de trei-patru ori. Cel mai bun scenariu în aceste circumstanţe e ca tariful să crească cu 35%. Scenariul rău, dacă „Gazprom” nu va prelungi înţelegerea actuală, atunci va fi stabilit preţul de piaţă 800-900 de dolari pentru mia de metri cubi. Dacă nu vom avea prelungirea înţelegeril, atunci va fi stabilit preţul de piaţă – 800-900 de dolari, în comparație cu 180 dolari prețul mediu pe care îl plătim acum. Asta va fi o catastrofă pentru noi. Nu cred că la mijloc ar fi ceva legat de politică, aşa e preţul de plata„, a mai spus Dodon.

Menționăm că, în realitate, conform informaților oferite ANRE, în luna august „Moldovagaz” a important gazele rusești la prețul de 440 de dolari pentru mia de metri cubi, iar pentru septembrie, acesta a crescut la 550 de dolari, cifre ce depășesc de câteva ori suma de 180 de dolari, cu care se laudă Igor Dodon.