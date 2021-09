Cea de-a X-a ediţie a conferinţei „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital” a adunat la Chișinău experţi locali şi internaţionali care au analizat sectorul IT şi potenţialul Republicii Moldova.

„Anul trecut, în pofida pandemiei, sectorul a crescut cu practic 30 la sută, ajungând la 420 de milioane de dolari volum total. Dacă adăugăm şi comunicaţiile vorbim practic despre 878 de milioane de dolari în total ceea ce face ca sectorul TIC să reprezinte 7% din produsul intern brut”, a declarat directorul de proiecte strategice ATIC, Ana Chiriță, pentru TVR Moldova.

Guvernul Republicii Moldova a inclus în programul său un capitol special dedicat transformării digitale.

„Agenda digitală naţională conţine acţiuni importante de transformare digitală a sectoarelor strategice ale economiei naţionale şi ale societăţii. În primul rând vom îmbunătăţi interacţiunea statului cu cetăţenii şi antreprenorii prin servicii publice modernizate”, a subliniat viceprim-ministrul pentru Digitalizare, Iurie Țurcanu.

Partenerii externi recunosc că Republica Moldova are un potenţial enorm de dezvoltare în acest domeniu.

„Suntem foarte bucuroşi să susţinem Republica Moldova pe calea sa digitală. Sectorul IT are potenţialul de a deveni o forţă motrice în Republica Moldova şi sunt foarte bucuroasă să aflu că Suedia susţine mai multe proiecte care schimbă jocul”, a adăugat ambasadorul Suediei în R. Moldova, Katarina Fried.

Evenimentul de la Chişinău a fost organizat de către Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC în parteneriat cu Agenţia de Investiţii din Moldova şi USAID.