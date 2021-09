Elevii de la gimnaziul „Ștefan cel Mare” din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca, se vor bucura de condiții mai bune de studii, datorită implicării organizației AUR Prahova. Elevii au primit în dar o tablă interactivă, un proiector și un laptop, care le vor face orele mai interesante și interactive.

Evenimentul de donație a avut loc sâmbătă în incinta instituției de învățământ.

„Între frați nu se pun hotare. Am venit aici, în satul Carabetovca cu mare drag și simt că nu am venit într-o altă țară. Am venit de acasă – acasă. Este foarte important să susținem educația din Republica Moldova și să le oferim copiilor noștri condiții decente de studii”, a declarat Laurențiu Băgu, reprezentant AUR Prahova.

Prezent la eveniment, președintele AUR Moldova, Vlad Bilețchi, a subliniat că bunătatea nu cunoaște granițe.

„Frații români demonstrează odată în plus că Republica Moldova este România, iar bunătatea nu cunoaște granițe. Copiii sunt viitorul acestui neam și trebuie cultivată dragostea de limba română, tricolor și unire. Educația este pilonul de temelie al oricărei societăți, de aceea orice ajutor este binevenit și va contribui la crearea unei generații de succes”, a menționat acesta.

La rândul lor, reprezentanții gimnaziului „Ștefan cel Mare” din satul Carabetovca au declarat că pe an ce trece, instituția de învățământ se confruntă cu problema lipsei cadrelor didactice, dar și a micșorării numărului de copii, dar donația va contribui la asigurarea unui învățământ mai calitativ. În semn de recunoștință, elevii gimnaziului au recitat poezii și au interpretat piese patriotice.