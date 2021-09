Halterofilul basarabean Marin Robu a cucerit două medalii de bronz la Campionatul European Under-23 care se desfășoară în Finlanda.

Tânărul a înregistrat rezultatul 156 kg la smuls și 181 kg la aruncat. În clasamentul general al categoriei de greutate 81 kg, Marin s-a clasat pe locul 4.

În această vară, el a debutat la Jocurile Olimpice, unde a ocupat locul 8.

„Am avut emoţii de bucurie că voi pleca la Tokyo. Am şansa de a arăta ceea ce am făcut până acum, cum m-am antrenat. Ştiam în proporţii de 80 la sută că voi fi acolo, doar că a venit calificarea mai târziu. Dar nu e nimic, pentru că am stat degeaba şi ne-am pregătit. Suntem într-o formă foarte, foarte bună. Visul meu se va îndeplini dacă voi cuceri o medalie”, declara înainte de Jocuri.

Marin Robu practică halterele de la 8 ani. Sportivul originar din Nisporeni a cucerit medaliile de argint la Campionatele Mondiale și Europene de juniori în 2019.

Peste un an, el s-a clasat pe a doua treaptă a podiumului la Cupa Mondială, iar în 2021 a devenit vicecampion european la seniori.