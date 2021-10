Tinerii români de pretutindeni sunt chemați să participe la Festivalul internaţional de Poezie şi Epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a XV-a, care are loc în perioada 30 septembrie-20 decembrie.

Materialele trebuie scrise într-un document word ataşat la mail și trimise la adresa de email [email protected] La redactare, se va scrie cu font Times New Roman, 11, cu diacritice, fără sublinieri sau intervenţii.

Cei care nu au internet pot trimite prin poştă: CP16, Oficiul Poştal Mizil, jud. Prahova, cu menţiunea pe plic Pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”-XV. Materialele vor avea motto pe plic. În plicul mare va fi un plic închis cu acelaşi motto.

Atât cei care trimit pe e-mail cât şi cei care trimit prin poştă vor menţiona: numele şi prenumele, secţiunea la care participă, e-mailul, Facebook (dacă e cazul), adresa, numărul de telefon, ocupaţia.

Festivalul are două secţiuni: una destinată adulţilor, cu două subsecţiuni: 1) Epigramă, la care se trimit patru epigrame, dintre care una are temă impusă Mizilul şi 2) Poezie, la care se trimit trei poezii, dintre care una trebuie să aibă elemente de prozodie (rimă, ritm etc.) şi cealaltă este destinată elevilor, având aceleaşi subsecţiuni şi aceleaşi reguli.

La festival pot participa tinerii români de peste 14 ani din toată lumea.

REGULILE ORGANIZATORILOR:

1.1.Oricine va înscrie un text ce nu-i aparţine (sau conţine părţi copiate) va fi descalificat

1.2.Oricine va trimite un text/texte publicate/postate până la data afişării rezultatelor va fi descalificat

1.3.Oricine va trimite un text/texte cu care a participat la alte concursuri literare va fi descalificat

1.4.Organizatorii pot descalifica, fără preaviz, concurenţii care nu dau dovadă de bun-simţ, respect şi decenţă în comunicarea (prin orice mijloace) cu organizatorii, juriul etc.

1.5.Organizatorii îşi declină responsabilitatea când un terţ preia textele în vederea folosirii lor ulterioare

1.6.Organizatorii vor putea publica/posta ulterior textele participanţilor în antologia festivalului, pe site sau în alte materiale conexe festivalului fără a mai cere acordul participanţilor

1.7.Creaţiile nu trebuie publicate (pe hârtie) sau postate pe internet până la data afişării clasamentului

1.8.După postarea clasamentului nu se mai fac modificări

Jurizarea are loc în perioada 28.12.2021-19.01.2022.

Clasamentul va fi publicat pe www.romeojulietalamizil.ro în perioada 22-25 ianuarie 2022.

Festivalul este susţinut de Fundaţia Culturală „Romeo şi Julieta la Mizil” în colaborare cu Consiliul Judeţean Prahova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.