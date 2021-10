Guvernul Republicii Moldova va încerca să încheie un contract de livrare a gazelor naturale cât mai avantajos cu gigantul rus Gazprom. Declarații în acest sens a fost făcute de vicepremierul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, după vizita efectuată la Sankt Petersburg.

Astfel, chiar dacă, deocamdată, nu s-a ajuns la un consens cu partea rusă pe subiectul livrării și prețului gazelor naturale, oficialul de la Chișinău s-a declarat optimist și a menționat că nu ar exista motive de îngrijorare în acest sens.

„La Sankt Petersburg m-am întâlnit cu vicepreședinta Comitetului de management „Gazprom”. Din păcate, din motive obiective nu am discutat cu domnul Miller. Sper să reușesc să am această discuție în perioada următoare. În cadrul întrevederii am discutat despre creșterea volumelor de gaze livrate în țara noastră pentru luna octombrie, astfel ca niciun consumator să nu aibă de suferit. Aici, mă refer și la modul în care va fi furnizată energia electrică pentru țara noastră, care în ultimele zile a fost subiect de discuții, apărând îngrijorări cu privire la reducerea consumului de energie. M-am asigurat că acest lucru nu se va întâmpla”, a remarcat Spînu.

Totodată, ministrul Infrastructurii a remarcat că Republica Moldova își dorește o abordare corectă, transparentă și non-conflictuală în procesul de negocieri.

„Cu vicepreședinta „Gazprom” am convenit să inițiem discuții privind agenda noastră comună, și anume, pe implementarea pachetului energetic 3, a datoriilor existente între „Moldovagaz” și „Gazprom” și referitor la semnarea unui contract de livrare a gazelor pe termen lung. Pentru a avansa în această privință, chiar în această săptămână vom începe discuțiile cu o echipă de la „Gazprom”. Țin să menționez că prețul la formula actuală, la formula din luna octombrie, nu este unul justificat și ar fi nerealist pentru R. Moldova și nu este în concordanță cu modul în care au fost semnate contractele anterior între „Moldovagaz” și „Gazprom”. În context, am solicitat să extindem contractul la condițiile vechi ale anului trecut sau ale anului în curs, iar în paralel să continuăm discuția la subiectele de pe agenda comună” a punctat Andrei Spînu.

Totodată, oficialul a mai spus că, în prezent, nu există riscul unor pene de energie electrică sau la alimentarea cu gaz. În același timp, Guvernul caută soluții de alternativă de livrare a gazului și trecerea unor întreprinderi la energie de alternativă.

Ministrul a mai adăugat că Guvernul de la Chișinău studiază aplicarea unui program de susținere a cetățenilor, în special a celor cu venituri mici și a industriei vulnerabile.

Amintim că actualul contract de livrare a gazului a expirat la 30 septembrie, iar părțile nu au reușit prelungirea acestuia, astfel că în luna octombrie Republica Moldova achită aproape 800 de dolari pentru mia de metri cubi, de câteva ori mai mult decât la începutul anului.