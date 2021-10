Guvernul de la București ia în calcul să alimenteze cu gaze naturale Republica Moldova prin gazoductul Iași-Chișinău, ca urmare a crizei energetice fără precedent la nivel european.

„În cazul în care lucrurile se complică din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale, România nu va abandona Republica Moldova. Sigur, este vorba de contractele pe care le negociază Republica Moldova cu partenerii tradiţionali, dar clar că România nu va abandona fraţii de peste Prut, nu va abandona niciodată Republica Moldova în plină iarnă”, a declarat europarlamentarul Rareş Bogdan, aflat în studioul emisiunii Punctul pe AZi de la TVR MOLDOVA.

Acesta a precizat că Guvernul de la Bucureşti, pe fondul crizei energetice fără precedent la nivel european, ia în calcul să alimenteze cu gaze naturale Republica Moldova prin gazoductul Iaşi-Chişinău.

„Este o chestiune la care se lucrează. Este un grup de lucru din care fac parte oficiali de la Bucureşti, dar şi vicepremierul Republicii Moldova. De asemenea, România va ajuta Republica Moldova cu alimentarea cu păcură. Sunt lucruri importante pe care România le face. Asta pe lângă companii româneşti, de stat sau private, listate la bursă, care îşi îndreaptă atenţia spre Republica Moldova datorită noilor instituţii de la Chişinău şi vor să treacă Prutul”, a mai spus Rareş Bogdan.

Un alt europarlamentar prezent în cadrul emisiunii, Eugen Tomac, a subliniat că doar cei de rea credinţă nu văd evidenţele că pe ambele maluri ale Prutului trăieşte acelaşi popor.

„Criza are foarte multe substraturi şi are foarte multe interese economice şi politice. Rusia a manipulat preţul pieţii de gaze, punând o presiune incredibilă pe ţările care cumpără de la ei. Ceea ce trebuie să ştie cetăţenii Republicii Moldova este că, în situaţii limită, nu vor rămâne singuri şi că România este dispusă ca, din puţinul pe care îl are, să ofere şi Republicii Moldova pentru a trece împreună peste această iarnă”, a spus Eugen Tomac.

Actualul contract de livrare a gazului în R. Moldova a expirat pe 30 septembrie, iar părțile nu au reușit prelungirea acestuia, astfel că în luna octombrie Republica Moldova achită aproape 800 de dolari pentru mia de metri cubi, de câteva ori mai mult decât la începutul anului.