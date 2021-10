În primele 9 luni ale acestui an, companiile vinicole din Republica Moldova au câştigat peste 1000 de medalii la concursurile internaţionale, acesta fiind cel mai mare număr de distincţii acumulate până în prezent, notează TVR Moldova.

În ciuda restricţiilor epidemiologice, vinificatorii basarabeni au reuşit să înscrie vinurile la cele mai prestigioase competiţii din lume. Un vinificator din Criuleni a obţinut medalia de aur pentru primul vin îmbuteliat acasă, la concursul Vinarium de la Bucureşti.

„De mult lucram cu ideea de a face o mică producţie de vinificaţie împreună cu soţia. În pandemie am avut mai mult timp liber, am luat o decizie şi am mers înainte. Vinul care a luat medalia de aur este un vin nobil, Pinot Grigio, roada anului 2020. Am muncit mult la vinul dat şi am obţinut rezultatul muncii noastre”, a subliniat vinificatorul Andrei Bujor, pentru sursa citată.

Familia Bujor produce doar vinuri de calitate, în cantităţi limitate, din struguri Pinot Grigio, Viorica şi Chardonay.

Şi Segiu Rizov, din Taraclia, a luat medalia de aur pentru cel mai bun vin alb. Este primul an în care a scos vin îmbuteliat pe piaţă şi, surpriză, a fost medaliat la concursul Vinarium de la Bucureşti.

„Noi nu credeam că Sauvignonul nostru va fi numărul unu, dar am făcut pe partea de tehnologie ce trebuie, am avut parte de susţinerea unui enolog cu experienţă şi calificare ne-a ajutat şi a făcut tot ce trebuie să obţinem aurul. E prima medalie. Din primul an, prima medalie”, a declarat bărbatul.

Vinăriile de tip boutique din Republica Moldova au beneficat de sprijin în procurarea echipamentelor pentru îmbuteliere şi la crearea brandurilor personalizate în cadrul Proiectului Agricultură Performantă, al USAID Moldova.

În primele 9 luni ale anului, vinurile din Republica Moldova au câştigat 1080 de medalii la concursurile internaţionale.

„Recent, am primit rezultatele de la concursul de vinuri din Canada, unde, din nou, peste 40 de medalii au fost luate de producătorii noştri, dintre care şi un mic producător de vin a obţinut o medalie de aur. Aceasta este o probă a progresului de calitate în domeniul vitivinicol”, aspus vicedirectorul Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova, Diana Lazăr.

Anul trecut, vinurile din Republica Moldovea au obţinut 956 de medalii la 32 de concursuri internaţionale de profil – 417 de aur, 277 de argint şi 169 de bronz.