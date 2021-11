Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova, a declarat ferm că vorbește limba română și se consideră româncă, dar și moldoveancă, întrucât între acești termeni nu ar exista o contradicție.

Mai exact, fiind întrebată în cadrul unui interviu pentru PRO TV, dacă se consideră româncă sau moldoveancă, premierul de la Chișinău a răspuns că „și una, și alta”.

„Mă consider un politician care a venit din diaspora să contribuie la bunăstarea cetățenilor. Am venit în partidul Maiei Sandu atunci când m-a invitat în guvern în funcție de ministrul de Finanțe. Am stat în opoziție, am muncit, iar acum lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viața cetățenilor”, a mai adăugat Natalia Gavrilița.

Cu referire la deținerea cetățeniei române, oficialul a precizat că are cetățenie dublă și „de asta spun că sunt și una și alta, nu este o contradicție în termeni”. Totodată, premierul de la Chișinău a mai subliniat că vorbește limba română.