Mai mulți reprezentanți ai Consiliului Județean Iași au efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi din Republica Moldova, acolo unde au discutat cu partenerii de peste Prut despre implementare mai multor proiecte comune.

Din delegația respectivă au făcut parte Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, Marius Sorin Dangă, vicepreședinte al CJ Iași și Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu, secretarul general al județului. Aceștia s-au întâlnit cu reprezentanți ai Consiliului Raional Anenii Noi, între care și președintele Ion Vicol.

Potrivit lui Costel Alexe, Iașul va fi întotdeauna alături de Anenii Noi în vederea asigurării dezvoltării sociale și economice.

„Cu ocazia vizitei în Republica Moldova, ne-am revăzut și cu partenerii noștri de la Consiliul Raional Anenii Noi. În luna iunie a acestui an, am semnat acordul de cooperare între județul Iași și Anenii Noi pentru a impulsiona schimburile de experiență între specialiștii din comunitățile noastre și a contribui la realizarea unor proiecte comune de dezvoltare în domeniile administrației publice locale, economic, învățământ, cultural, turismului și sportului, tineretului, sănătății, asistenței sociale și nu numai. Mă bucur că ne-am regăsit și am reconfirmat interesul nostru comun de a colabora și a susține legătura dintre comunitățile noastre” a declarat președintele Consiliului Județean Iași.

La rândul lor, reprezentanții Consiliului Raional Anenii Noi au remarcat că discuțiile constructive la nivelul conducerii celor două unități administrative au insuflat încredere în viitor, în special în perspectiva apropiatelor programe de finanțare ale Uniunii Europene.

Amintim că raionul Anenii Noi din Republica Moldova a semnat un acord de parteneriat cu județul Iași din România în vara acestui an.