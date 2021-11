Dorin Sas, singurul profesor din Republica Moldova care a participat la competiția dedicată Inteligenței Artificiale „Intel AI Global Impact Festival”, a câștigat premiul de 2.000 de dolari. Bărbatul este profesor la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, notează Moldpres.

Pentru a ajunge la acest succes, profesorul a studiat cursul „Inteligența Artificială”, în cadrul programului de formare dedicat cadrelor didactice din regiunea de sud al „Tekwill în Fiecare Școală”, parte a inițiativei „EU4Moldova: Startup City Cahul”.

În cadrul competiției, Dorin Sas a concurat cu 234 de profesori din 20 de state ale lumii, iar pentru a obține competențele apreciate la nivel internațional, a studiat intensiv timp de două luni Inteligența Artificială. Astfel, a reușit să creeze programe menite să faciliteze notarea obiectivă a elevilor.

„În cadrul concursului, am utilizat un proiect în care, printr-o casetă de editare, introduc un text în limba engleză, apoi, prin apăsarea unui buton, îmi generează o notă finală. Astfel, am fost selectat pentru un interviu cu coordonatorii de la INTEL și, în final, am reușit să fiu finalist al competiției. Acest premiu este un impuls de a nu mă opri aici și de a-mi continua studiile”, a explicat Dorin Sas.

Pentru efortul depus la studierea cursului de Inteligență Artificială și pentru oportunitatea oferită elevilor de a învăța despre Inteligența Artificială după curricula INTEL, Dorin Sas a primit titlul de Profesor Inovator în regiunea de sud a R. Moldova.

„EU4Moldova: Startup City Cahul” este implementat în perioada 2020-2024 cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia. Inițiativa abordează dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului Cahul și a localităților învecinate, care completează acoperirea regională a asistenței pentru dezvoltare acordată de Uniunea Europeană Republicii Moldova.