Statele Unite ale Americii vor trimite elicoptere de luptă de tip Apache și Black Hawk la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România, ca parte a operațiunii Atlantic Resolve, lansată în 2014 cu scopul protejării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.

În perioada 1 decembrie – 11 decembrie, elicopterele armatei americane sunt programate să plece din portul Alexandroupolis, Grecia, și să zboare spre Stefanovikio, Grecia, și Mihail Kogălniceanu, informează un comunicat publicat US Army in Europe and Africa, potrivit CaleaEuropeana.ro.

Elicopterele Black Hawk și Apache aparțin Brigăzii 1 Cavalerie Aeriană, Divizia 1 Cavalerie, din Fort Hood, Texas, care sosesc pentru o misiune de nouă luni.

Un anunț inițial în acest sens a fost făcut în luna octombrie, când publicația militară Stripes a notat că Brigada 1 Cavalerie Aeriană va trimite aproximativ 2.000 de soldați pentru a participa la Operațiunea Atlantic Resolve în state precum Polonia, Lituania, Bulgaria și România.

„România va găzdui elemente din cadrul Brigăzii 4 de Asistență pentru Forțele de Securitate a SUA, fiind pentru prima dată când o unitate de acest fel este dislocată pe continentul european”, a anunțat și Ambasada României în SUA, într-o postare pe Facebook.

Operațiunea Atlantic Resolve a fost lansată în aprilie 2014 pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, ca o modalitate de a demonstra angajamentul NATO în contextul în care regiunea se confrunta cu noi provocări în domeniul securității.