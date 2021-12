Marea Unirea de la 1918 va rămâne, poate, cea mai sublimă pagină de istorie a României. Declarația a fost făcută de Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău, care a subliniat că anul acesta, „celebrăm 103 ani de la acel moment de importanță astrală, când inimile tuturor locuitorilor provinciilor românești au bătut la unison”.

Astfel, în cadrul unui mesaj transmis cu ocazia Zilei Naționale a României, diplomatul a vorbit despre deosebită importanță istorică a acestei sărbători.

„Anul acesta, celebrăm 103 ani de la Marea Unire, moment de importanță astrală, când inimile tuturor locuitorilor provinciilor românești au bătut la unison. Nu vom conteni să afirmăm că 1 decembrie 1918 a fost un moment de referință în istoria modernă a României, o dovadă incontestabilă a atașamentului poporului român față de valorile libertății, unității, echității sociale, democrației, respectului reciproc și toleranței. Acestea sunt, de fapt, valorile cheie pe care România le promovează și astăzi, cu consecvență în plan intern, precum și în politica sa externă. Totodată, Marea Unirea de la 1918, pe lângă faptul că va rămâne, poate, cea mai sublimă pagină de istorie a României, a fost și o stare de spirit în care s-au regăsit în armonie interesele tuturor etniilor din provinciile istorice românești. Și, așa cum am mai afirmat și cu alte ocazii, în această zi de mare Sărbătoare este momentul să privim cu gratitudine către trecut și cu speranță în viitor”, a menționat Daniel Ioniță.

Ambasadorul s-a referit și la stadiul relațiilor bilaterale profunde și speciale dintre România şi Republica Moldova, subliniind că acestea „au fost reluate, cu optimism și așteptări renăscute, contactele bilaterale la cel mai înalt nivel, atât în plan executiv, cât și pe platforma parlamentară”.

„Totodată, anul acesta am marcat 30 de ani de relații diplomatice între România și Republica Moldova, împliniți la 27 august. După cum știți, România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, iar relațiile noastre bilaterale au un caracter special pentru că sunt bazate pe următorii piloni fundamentali: 1) Filonul identitar comun: vorbim de unitatea de limbă, cultură, istorie și tradiții dintre România și Republica Moldova care transcende dincolo de pandemii, politică și dispute geopolitice sterile. 2) Un cadru juridic de excepție: Sunt valabile Declarația privind instituirea unui Parteneriat strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova (semnată la Bucureşti, la 27 aprilie 2010), zeci de acorduri, protocoale, declarații, memorandumuri de înțelegere, etc. 3) Legături inter-instituționale și inter-personale solide între noi, de la cooperări sectoriale și proiecte comune realizate inclusiv cu fonduri europene între Ministerele de linie, la înfrățiri între localitățile de pe cele două maluri de Prut, sau realizări de proiecte între asociațiile non-guvernamentale. 4) România este principalul partener comercial-economic al Republicii Moldova, poartă a produselor locale spre piața Uniunii Europene și punte de conexiune energetică și în domeniul infrastructurii transporturilor cu Europa. Conform datelor statistice, la 30 septembrie 2021 volumul schimburilor comerciale bilaterale a fost de 1,76 miliarde USD, ceea ce înseamnă o creștere de 26,5% față de anul trecut. Sperăm că, urmare menținerii acestei tendințe pozitive atât la import cât și la export, la sfârșitul acestui an chiar să depășim cifra istorică a schimburilor comerciale bilaterale de 2,4 mld. USD, cât a fost la nivelul anului 2019. Și 5) Empatie și solidaritate. În vremuri grele, de criză, ne acordăm sprijin reciproc, în mod simplu, frățește, cu dragoste”, a subliniat Daniel Ioniță.

Astfel, ambasadorul României la Chișinău a dat asigurări că „vom continua proiectele care vizează repararea, construirea sau modernizarea unor edificii de învățământ și cultură, construirea de apeducte și poduri rutiere și de cale ferată, vom diversifica relațiile economice și vom consolida și mai mult legăturile de suflet, interumane dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Prutului”.

„Sprijinul în România pentru Republica Moldova este substanțial și transpartinic, iar țara noastră a fost și va fi în continuare un susținător consecvent și fără rezerve al parcursului european ireversibil al Republicii Moldova. (…) Știm din proprie experiență că drumul spre Europa nu este întotdeauna nici simplu și nici ușor. Este un parcurs care necesită sacrificii atât din partea clasei politice, dar și al cetățenilor, însă este mereu benefic. România va continua să sprijine fără rezerve Republica Moldova în aceste eforturi. În încheiere, vă rog să-mi permiteți să vă urez multă sănătate, prosperitate și împliniri. La mulți ani Dumneavoastră! La mulți ani români, oriunde v-ați afla! La mulți ani, România!”, a spus ambasadorul României la Chișinău.

