Deputatul PAS Vasile Șoimaru, care a fost și deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, i-a dăruit socialistului Vlad Bătrâncea o hartă a României Mari. Evenimentul a avut loc în timpul ședinței Parlamentului, la șase ani de când deputatul socialist a rupt demonstrativ o hartă a României Mari într-un context asemănător.

Vasile Șoimaru a ținut să felicite deputații cu ocazia Zilei Naționale a României marcată la 1 decembrie.

„Acum două zile am mai avut o dată importantă. Vreau să-i felicit pe toți cetățenii cu pașapoarte românești din această sală, să le urez mulți ani. Vreau să-i felicit și pe cei patru socialiști care dețin cetățenia României și felicit statul român că nu i-a refuzat. Am găsit o hartă ruptă acum șase ani și, dacă îmi dați voie, vreau s-o întorc celui care poate îi pare rău că a făcut acest lucru. Și chiar dacă nu-i pare rău, eu îi donez această hartă și îl rog foarte mult să nu mai facă astfel de lucruri, dacă vrea să rămână coleg cu noi, cu mine”, a menționat deputatul PAS, potrivit Jurnal TV.

Vasile Șoimaru s-a apropiat apoi de prezidiul Parlamentului și i-a oferit lui Bătrâncea harta României Mari. Pentru că socialistul nu s-a grăbit să primească cadoul, Șoimaru l-a lăsat pe biroul acestuia.

Vlad Bătrâncea a intrat în atenția opinie publice mai ales după ce, în decembrie 2015, în aplauzele colegilor săi de fracțiune, a rupt harta României Mari, la ședința Parlamentului.

Socialistul și-a manifestat astfel protestul față de un ordin al Ministerului Educației prin care respectiva hartă urma să fie distribuită, prin donație din partea unei asociații pentru a fi utilizată la lecțiile de istorie.