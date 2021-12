Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, că România are o deschidere fără precedent în relația cu R. Moldova.

„România doreşte să ne ajute să ne integrăm cât mai rapid în UE, să avansăm pe calea reformelor ce condiţionează aprofundarea relaţiilor noastre cu Bruxelles-ul: construirea unui stat de drept funcţional, o economie modernă, o justiţie independentă şi echitabilă, doreşte să ne ajute să creăm acel spaţiul economic comun cu România şi prin România cu UE, pentru că înţelege că astfel poate contribui la stabilitatea politică, economică a ţării noastre, la prosperitatea cetăţenilor noştri”, a subliniat Chirilă.

Acesta spune că în ultimii ani şi în timpul pandemiei Romînia a fost interesată să ajute cetăţenii de rând, să facă faţă nu doar problemelor actuale, dar şi să pună bazele unei economii care să le aducă prosperitate. Totodată, ambasadorul R. Moldova în România s-a referit şi la priorităţile mandatului său.

„De această dată avem o majoritate pro-europeană şi pro-românească la Chişinău, stabilă, care ştie ce îşi doreşte, are viziune, are dorinţă şi este deschisă pentru un dialog tot mai profund, dinamic şi diversificat cu România. Acelaşi lucru l-am sesizat şi la Bucureşti, atunci când am fost cu preşedinta R. Moldova, Maia Sandu, în vizita oficială pe data de 23 noiembrie în România – am sesizat o deschidere, fără precedent, în relaţia cu R. Moldova”, a mai subliniat diplomatul.

În final, acesta spune că împreună cu echipa speră să valorifice aceste noi oportunităţi şi această deschidere, fără precedent în istoria relaţiilor de pe ambele maluri ale Prutului.