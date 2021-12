O expoziție personală de pastel a artistului plastic Inga Edu a fost vernisată ieri la Galeria Calderon Art Studio a Centrului Cultural UNESCO „Mihai Eminescu” din București.

Potrivit autoarei, expoziția cuprinde 37 de lucrări realizate în ultimii 10 ani. „Lucrările expuse reprezintă peisaje din orașe medievale, cum sunt Sighișoara și Veneția, precum și peisaje din satele din Republica Moldova și România”, a precizat Inga Edu, transmite presa de la Chișinău.

În cadrul evenimentului, Nicoleta Paninopol, director general al Centrului Cultural UNESCO „Mihai Eminescu”, a afirmat că instituția pe care o conduce a împlinit 82 de ani de activitate. „Mica galerie de Artă Calderon Art Studio are haine noi. Ne-am străduit să o renovăm pentru a crea un spațiu dedicat artiștilor. Și azi pe simeze este prezentă artista din Chișinău Inga Edu cu o expoziție frumoasă de pastel și îi mulțumim pentru aceste minunate tablouri pline de lumină. Inga nu este numai artist, dar și profesoară și director adjunct la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, unde are grijă ca o mamă de elevii de acolo pe care îi învață și îi promovează de mici”, a subliniat Nicoleta Paninopol.

Expoziția va fi deschisă până la 6 ianuarie 2022.

Inga Edu s-a născut la 19 iulie 1978 în orașul Chișinău. În 1996, a absolvit Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru”, în 2001 – Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și în 2017 – studiile de master la aceeași instituție. Din 2004, este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Ploiești și din 2013 – membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Are lucrări în colecții publice și private din R. Moldova, România, Ucraina, Austria, Italia, Canada, SUA, Rusia, Ungaria, Norvegia, Germania, Emiratele Arabe Unite, Irlanda și alte state.