Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dat curs demersului procurorilor și au decis aplicarea în privința liderului Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a măsurii preventive de arest la domiciliu pentru un termen de 30 de zile.

La ieșirea din sala de judecată, Vasile Costiuc a venit cu mai multe acuzații, spunând că actuala guvernare de la Chișinău „habar nu are ce se întâmplă în justiție”.

„Cei care au fugit de acasă controlează în continuare justiția. E la cheremul lor! Ei vor să revină acasă și înțeleg că doar destabilizarea pe care o vor organiza le poate permite ca să revină la Chișinău. După anunțurile de majorarea a prețurilor la gaze, cei care au nevoie de destabilizări sociale în comunitatea noastră aveau planificări să scoată lumea în stradă. Dar nu-i crede nimeni și aveau nevoie de un țap ispășitor. Am primit propuneri ca prin live să chem oamenii la protest. (…) La 11 ianuarie am spus lumii să nu iasă pentru că sărăcia nu e de azi și protestele nu duc la nimic. Ei vor să ceară demisia Guvernului, a lui Spînu și Gavrilița. Să creeze tensiuni în PAS și să renegocieze alt Guvern. Mi-au propus și funcție de ministru, nu mai să mă implic în destabilizare și să chem lumea la protest. Pe 11 ianuarie am spus tot ce am crezut, iar pe 12 ianuarie, după miezul nopții, a venit CNA-ul la ușă. Îi întreb pe ăștia de la guvernare: au habar cum lucrează CNA-ul?”, a întrebat liderul Partidului Democrația Acasă.

Totodată, Vasile Costiuc a mai spus că în izolator a primit propuneri că, dacă își va recunoaște vina și își va asuma faptul că „a organizat un grup criminal împreună cu Nedelea prin 2005, când eu pe atunci nici nu știam în care parte se află Durlești”, va fi trimis la domiciliu și îi vor fi anulate toate dosarele.



Aceeași măsură, și anume arestul la domiciliu pentru 30 de zile, a fost aplicată și în cazul consilierului municipal, Veaceslav Nedelea.

Amintim că, preşedintele Partidului „Democraţia Acasă”, Vasile Costiuc, a fost reţinut miercuri dimineaţă, pentru 72 de ore, de către ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie, în dosarul Primăriei Durlești privind înstrăinarea frauduloasă a unor terenuri.