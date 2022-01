Deputat în primul Parlament şi unul dintre semnatarii Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, Ion Mărgineanu, a lansat două cărţi de excepţie – jurnalul de călătorie „Traseul Centenarului Marii Uniri” şi romanul „O mireasă pentru tata”.

În 2018, Ion Mărgineanu, la 78 ani, a mers timp de o lună pe jos, 520 de kilometri, de la Bălţi la Alba Iulia, pentru a celebra Centenarului Marii Uniri. A ţinut un jurnal de călătorie, iar însemnările lui au văzut acum lumina tiparului și pot fi citite de toată lumea.

„Ceea ce am făcut am făcut cu suflet, am depus vrere şi multă voinţă. Mie mi se pare că ceea ce s-a realizat astăzi a fost o încununare, o parte din încunuare şi ca răsplată spirituală că s-a realizat şi că lumea îmi mulţumeşte pentru ceea ce am făcut”, a subliniat acesta pentru TVR Moldova.

Fiul lui, regizorul Virgil Mărgineau, i-a fost alături şi l-a ajutat să scoată de sub tipar cele două cărţi – „O mireasă pentru tata” şi „Traseul Centenarului Marii Uniri”.

„În fiecare zi se oprea şi scria agenda sau istoricul acestui parcurs, este un fel de registru, o poveste al acestui drum de 520 de km, traseu pe care l-a făcut timp de o lună”, a precizat Virgil Mărgineanu.

Ion Mărgineau este însufleţit în tot ce face de dragostea pe care o are pentru tot ce e românesc. A fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova şi unul dintre semnatarii Declaraţiei de Independenţă.