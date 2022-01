„Noi nu vedem niciun indiciu în acest moment că ar exista un risc de natură militară la adresa Republicii Moldova, inclusiv în dialogul pe care îl avem cu liderii de la Chișinău acest lucru ne este confirmat”. Declarația a fost făcută de Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO.

„Nu vedem la adresa Republicii Moldova riscuri iminente de natură militară, dar suntem conștienți de faptul că există un context în continuare foarte complex. Și dosarul transnistrean rămâne o problemă nerezolvată, apropo de prezența nedorită pe teritoriul altor țări”, a subliniat oficialul NATO în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

De asemenea, Mircea Geoană a vorbit și despre recenta întrevedere pe care a avut-o cu Nicu Popescu, ministrul de Externe de la Chișinău, subliniind în acest sens că Republica Moldova este un partener comun al UE și al NATO.

„Atunci când există instabilitate la nivel regional, există o mai mare nervozitate pe piețele internaționale și automat economiile suferă. De aceea, inclusiv în dialogul pe care l-am avut cu domnul Nicu Popescu, am avut o întâlnire bilaterală, dar și trilaterală NATO-UE-Republica Moldova împreună cu colegii din UE în care am discutat despre faptul că R. Moldova e un partener comun al UE și al NATO. Am avut o întâlnire foarte utilă și productivă în care ne-am uitat împreună cum am putea să ajutăm R. Moldova în creșterea rezilienței sale. Uitați-vă câte șocuri, chestiuni legate de o mai bună pregătire în zona cibernetică și NATO deja a oferit sprijin și expertiză în dimensiunea cyber. Împreună cu UE putem să facem și mai mult. Pe chestiuni legate de creșterea capacității administrative în Republica Moldova unde există o direcție reformistă, europeană, dar noi recunoaștem că e nevoie de mai mult sprijin pentru creșterea capacității instituționale pentru a putea să scrie proiecte, pentru a atrage investitori. Sunt multe zone în care NATO și UE colaborăm împreună cu Republica Moldova. Sunt 30 de ani în care R. Moldova e partener NATO. Avem o relație foarte robustă, foarte pragmatică, constructivă. Respectăm neutralitatea Republicii Moldova și suntem hotărâți să investim în continuare într-o țară care are tot dreptul de a-și alege drumul pe care îl dorește și aceasta e obligația, datoria și planul de acțiune pe care îl avem în relația noastră cu Republica Moldova”, a declarat secretarul general adjunct al NATO.

Menționăm că, în cadrul vizitei sale la Bruxelles din 24-25 ianuarie, vicepremierul Nicu Popescu, ministrul de Externe de la Chișinău, a avut o întrevedere cu secretarul general adjunct Mircea Geoană. Atunci, oficialii au stabilit punctual pașii ulteriori pentru implementarea obiectivelor Planului individual de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2022 – 2023, aprobat recent de Guvernul de la Chișinău.