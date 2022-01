Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, va avea joi o întrevedere cu negociatorul din partea Tiraspolului, în contextul exercițiilor militare cu participarea grupului operativ al trupelor ruse care au loc în regiunea transnistreană. Informația a fost comunicată de premierul Natalia Gavrilița.

Potrivit premierului, Republica Moldova pledează pentru reluarea activității grupurilor de lucru care nu s-au întâlnit de ceva timp și pentru rezolvarea problemelor tehnice care apar. „Evident că suntem îngrijorați de situația în regiune. În același timp, chemăm din nou la maturitate, înțelegere și înțelepciune și pledăm pentru pace și stabilitate în regiunea noastră”, a remarcat Natalia Gavrița, citată de presa de la Chișinău.

Cât privește situația tensionată de la granița ruso-ucraineană, prim-ministrul R. Moldova speră că „toate părțile se vor comporta așa încât să avem o regiune stabilă și liniștită”.

Și vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, a remarcat că Republica Moldova pledează pentru continuarea dialogului cu autoritățile din stânga Nistrului. „În același timp, prezența GOTR pe teritoriul Republicii Moldova contravine obligațiilor internaționale ale Federației Ruse, legislației naționale. Atât prezența per ansamblu, cât și aceste exerciții militare care au loc contravin legislației noastre, nu sunt niște acțiuni care ajută la calmarea situației regionale și, în acest sens, sunt contraproductive”, a adăugat șeful diplomației de la Chișinău.

De asemenea, ministrul de Externe și-a exprimat speranța că orice interacțiune între state, inclusiv între Rusia și Ucraina, se va face prin metode pașnice, conform legislației internaționale.

El a mai specificat că Republica Moldova consideră că orice stat are dreptul de a decide ce soluții să folosească pentru asigurarea propriei securități. „Evident ne îngrijorează aceste evoluții, și pe partea noastră ca stat, ca instituții de stat, ca Guvern, suntem pregătiți de a reacționa prompt și în interesul național la orice evoluție din regiune. Evident, noi nu putem prezice cum vor fi aceste evoluții în regiune, dar noi, ca Guvern, suntem gata de orice scenarii și prin acțiunile noastre vom apăra interesul național al Republicii Moldova și securitatea cetățenilor noștri. (…) Urmărim cu atenție discuțiile dintre Federația Rusă și SUA, Rusia și NATO și acele discuții care au loc în OSCE. Noi am formulat viziunea noastră și am comunicat-o tuturor partenerilor noștri. Speranța noastră e că discuțiile vor duce la calmarea situației regionale”, a conchis Nicu Popescu.

Amintim că, Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană a desfășurat pe parcursul lunii ianuarie mai multe exerciții pentru pregătire de luptă.