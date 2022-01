Republica Moldova, Ucraina și Georgia au în față șansa istorică de a adera la NATO pentru a nu fi expuse pericolului destabilizării din partea Rusiei. Declarații în acest sens au fost făcute de Dorin Chirtoacă, fostul lider al Partidului Liberal, în contextul tensiunilor din regiune.

Astfel, politicianul a remarcat că dezastrul pornit de Putin în relațiile internaționale, prin concentrarea de trupe, tancuri si armament, la frontiera cu Ucraina, este firesc să aibă un răspuns.

„Putin a înarmat Rusia fără sens, în ultimii 20 de ani, înarmare, utilitate a căreia constă în doar misiunile de apărare și salvare a dictaturilor din Belarus și Kazahstan, precum și pe cea proprie – un fel de SPP pentru tirani. Niciunul din regimurile lor nu mai este legitim. Ei toți falsifică alegerile pentru a rămâne artificial la putere. Este o agonie asemănătoare cu cea a URSS. Pe lângă aceasta, Putin mai încearcă „a-și arăta mușchii” militari, pe exterior, la hotar cu Ucraina. Au anunțat că vor să treacă și la înarmarea regiunilor separatiste din Donbas. Putin „joacă tare” ca să se răzbune pentru sancțiunile aplicate Rusiei după anexarea Crimeei, în 2014, și pentru a încerca și a umili SUA, UE și pe noi toți, propagandistic și mediatic, cum o face de jumătate de an pe plan energetic, cu gazul. Regimul lui Putin oricât de „puternic” vrea să pară, este unul depășit, este rupt de realitate și a devenit prizonierul propriei terori, al propriilor abuzuri, al caracatiței sale oligarhice corupte. Ei caută un „Exit”, dar altul decât colapsul lor nu există”, a declarat Dorin Chirtoacă.

Potrivit acestuia, Putin și anturajul său au rămas ideologic în URSS și încearcă să pună azi în aplicare delirurile din manualele de propagandă staliniste și ale KGB. „Această nebunie a lor, până se va sfârși într-un fel sau altul, reprezintă un pericol pentru omenire, dar mai ales pentru noi, cei din imediata apropiere”, a specificat fostul primar al municipiului Chișinău.

De asemenea, Chirtoacă s-a referit și la răspunsul SUA transmis ieri Rusiei, care conține menținerea principiului liberei alegeri de a adera sau nu la NATO pentru orice stat suveran.

„Prin urmare, avem în fața noastră, a Georgiei, Ucrainei și a Republicii Moldova, ocazia istorică, unică în ultimii 30 de ani, de a adera cu toții la NATO, pentru a nu fi expuși pericolului destabilizării din partea Rusiei care are loc continuu din 1991, încoace. Majorități parlamentare există în acest sens, în toate cele trei state. În același timp, Republica Moldova are de ieșit și din CSI, părăsită anterior de Georgia și Ucraina. Astfel, fiind cu toții sub scutul de securitate al NATO, vom putea discuta despre independență, suveranitate, stat de drept și despre perspectiva de a deveni prosperi în cadrul UE, iar noi – și reîntregiți cu România. Acesta este răspunsul și pasul firesc pentru a nu sta pe loc, în mocirla în care se afla Rusia și în care vrea să ne țină pe noi și generațiile viitoare. Evident că mai sunt de dat răspunsuri Rusiei la nivel regional și global, dar asta deja e treaba UE si SUA”, a conchis Dorin Chirtoacă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.