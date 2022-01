Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, nu planifică să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, în viitorul apropiat.

Potrivit șefei statului, ambele părți sunt de părerea că o întâlnire are rost atunci când există suficient progres pe mai multe subiecte de pe agenda bilaterală.

„Așa cum am spus și noi și cum a spus și partea rusă, o asemenea vizită își are rostul atunci când avem suficient progres pe un subiect sau două. Deocamdată, avem doar intenții bune, nu și progres. Sper că există o șansă mai mare pentru a începe să lucrăm pe lichidarea depozitului de la Cobasna, am văzut o anumită deschidere aici, bineînțeles sunt foarte importante detaliile, dar și pe celelalte probleme. Avem un proiect de document pe această comisie interguvernamentală. Guvernul nostru a transmis la Moscova un proiect de document, era planificată o ședință. Acum și în contextul internațional și regional foarte complicat e foarte greu să faci prognoze”, a explicat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni pentru TV8.

Fiind întrebată când ar putea avea totuși loc o astfel de întâlnire, președintele Republicii Moldova a specificat că acest lucru „depinde de ambele părți”. „Noi suntem deschiși. Noi știm care sunt interesele noastre naționale și insistăm pe aceste interese”, a adăugat Maia Sandu.

Totodată, șefa statului a subliniat că va merge și va avea întâlniri cu „toți cei cu care pot să rezolv problemele cetățenilor Republicii Moldova”.