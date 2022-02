Tarifele la transportul de pasageri pe rutele interraionale și raionale vor crește de la 1 martie până la 70 de bani și, respectiv, 80 de bani per kilometru. Anunțul a fost făcut de vicepremierul responsabil de Infrastructură, Andrei Spânu, care a semnat astăzi un ordin în acest sens. Documentul prevede și faptul că administrațiile locale au dreptul să stabilească, împreună cu transportatorii, unele tarife pe anumite rute. Transportatorii nu au comentat decizia, dar au sugerat că autoritățile nu au ținut cont de unele dintre solicitările lor, transmite Radio Chișinău.

Vicepremierul Andrei Spânu, ministru al Infrastructuri și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, a anunțat că autoritățile își propun să modernizeze sectorul transporturilor prin programul „Transport modern”. Acesta prevede și noi mecanisme de calculare și stabilire a tarifelor la transportul de pasageri, precum și a taxelor de autogară. Cu referire la noile tarife, vicepremierul a spus, într-o conferință de presă, că acestea vor fi majorate de la 60 de bani până la 70 și respectiv 80 de bani per kilometru, în funcție de tipul cursei regulate.

„Tariful va crește cu 10 bănuți pentru rutele interraionale, am spus treptat. Dacă vă amintiți solicitările inițiale au fost chiar de dublare a tarifului. Mă bucur că noi am ajuns la acest consens cu transportatorii. Și al doilea mecanism este pentru rutele raionale, cele din interiorul unui raion în care tariful ar crește cu maxim 20 de bănuți. Suplimentar, am dat dreptul administrației locale, împreună cu transportatorii, ca să găsească anumite soluții în anumite localități mai îndepărtate, pentru a discuta și a stabili un alt tarif decât cel care este stabilit expres de ordinul despre care am vorbit”, a subliniat ministrul Andrei Spînu.

În același context, presa de la Chișinău a amintit că anterior, inițiativa ministerului de resort de a implica administrațiile locale la stabilirea tarifelor i-a nemulțumit pe transportatori.

Astfel, fiind întrebat dacă este de acord cu tarifele anunțate, șeful asociației transportatorilor, Oleg Alexa, a sugerat că autoritățile nu au ținut cont de unele solicitări.

„Nu, noi am avut o solicitare, de ea nu s-a ținut cont. De aceea, noi o să venim cu o reacție mai târziu. Acum trebuie să analizăm”, a precizat acesta.

În ultima perioadă, transportatorii au organizat mai multe acțiuni de protest, inclusiv o grevă de trei zile cu suspendarea curselor regulate din Republica Moldova. Ei au cerut revizuirea tarifelor și eliminarea schemelor din ANTA și gările auto. În Republica Moldova sunt aproape 570 de rute raionale și peste 1000 interraionale.