Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, dă asigurări că în scurt timp preşedintele Maia Sandu va veni cu anunţul privind depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, astfel încât Republica Moldova să obţină statutul de stat candidat la eurointegrare.

Anunţul vine în contextul în care Ucraina a depus deja cererea de aderare, demers ce urmează a fi analizat de instituţiile europene, notează IPN.

„Va fi depusă această cerere şi în foarte scurt timp va venit doamna preşedinte şi va face publice detaliile despre acest gest. În discuţii cu înaltul comisar, cu vicepreşedintele Comisiei Europene am spus foarte clar că, prin votul ultimelor alegeri parlamentare şi prezidenţiale, marea majoritate a cetăţenilor a ales integrarea europeană. Şi prin comportamentul nostru din ultimele zile, ne-am demonstrat nouă înşine şi celorlalţi că suntem proeuropeni. Putem fi solidari, putem sări în ajutor, putem fi empatici şi bine organizaţi. Noi credem cu tărie că Republica Moldova merită o perspectivă europeană foarte clară”, a spus Igor Grosu în cadrul unei ediţii speciale de la postul public de televiziune.

Preşedintele Parlamentului a explicat şi decizia autorităţilor de la Chişinău de a nu se alătura statelor occidentale în aplicarea sancţiunilor faţă de Federaţia Rusă. Igor Grosu spune că prioritatea Republicii Moldova este să gestioneze cât mai eficient criza refugiaţilor ucraineni.

„Prin deciziile noastre şi prin comportamentul nostru am făcut ceea ce am putut face mai bine. Noi am avut grijă de oameni. Pe cei care vor să meargă pe calea sancţiunilor îi rog să se gândească la câteva lucruri, dacă aceste sancţiuni ar fi dus la securizarea noastră energetică, dacă i-ar fi ajutat pe oamenii care sunt acum pe drumuri, dacă asta ar fi oferit mai multă securitate cetăţenilor noştri care se află pe teritoriul Rusiei, dacă sancţiunile ar fi ajutat la soluţionarea situaţiei din Transnistria. Pornind de la aceste lucruri, cred că am luat decizia cea mai corectă. Am luat decizia de a ne preocupa de sărmanii ucraineni, de a face ce putem noi mai bine aici”, a mai spus Igor Grosu.

Retorica privind depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit în actualitate după ce acum 2 zile, preşedintele Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la UE. Ulterior, Parlamentul European a votat o rezoluţie prin care recomandă Comisiei şi Consiliului Uniunii Europene să ofere Ucrainei statutul de stat candidat la aderare.