„Transnistria nu este o țară, este doar o provincie separatistă, pe care nimeni nu o recunoaște”. Declarația a fost făcută de Bogdan Aurescu, ministrul de Externe de la București, care a reiterat sprijinul deplin al României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale recunoscute internațional.

Astfel, fiind întrebat despre îngrijorările cu privire la faptul că războiul început de Rusia în Ucraina s-ar putea extinde și în Republica Moldova, în contextul în care, săptămâna trecută, liderul Belarusului a prezentat o hartă care părea să sugereze că președintele rus Vladimir Putin plănuia să meargă acolo în etapa următoare, ministrul Afacerilor Externe al României și-a exprimat speranța că „acest conflict nu se va extinde și în alte țări”.

„Ei bine, de fapt, harta aceea sugera că un atac din Transnistria, care este o provincie separatistă a Republicii Moldova, în Ucraina, s-ar putea întâmpla. După aceea, a fost negat. Sperăm că acest conflict nu se va extinde și în alte țări, acest lucru este foarte important”, a punctat Bogdan Aurescu în cadrul unui interviu de la Times Radio.

De asemenea, ministrul de Externe al României a mai remarcat că Republica Moldova are nevoie de sprijin pentru a face față atât valului mare de refugiați din Ucraina, cât și unei posibile noi crize energetice.

„Am susținut acest lucru atât în cadrul ministerialei NATO de vineri, dar și în cadrul Consiliului Afaceri Externe, care a avut loc tot vineri, la Bruxelles, și am luat parte la acea întâlnire, și am pledat pentru mai mult sprijin pentru Republica Moldova pentru a face față crizei refugiaților. De fapt, împreună cu colegul meu austriac, domnul Schallenberg, am adresat o scrisoare Comisiei și Înaltului Reprezentant Borrell, cerând un pachet consistent de asistență pentru Republica Moldova pentru a face față situației privind refugiații, precum și unei posibile noi crize energetice, și altor provocări care decurg din această criză din punct de vedere economic și așa mai departe. Este foarte important să sprijinim Republica Moldova”, a declarat șeful diplomației de la București.

El a vorbit și despre recenta solicitare a separatiștilor de la Tiraspol cu privire la recunoașterea independenței Transnistriei. „Vineri am văzut o declarație din partea Transnistriei, care cerea recunoașterea internațională a acestei „țări”. Transnistria nu este o țară, este doar o provincie separatistă, pe care nimeni nu o recunoaște. Cu această ocazie, aș dori să reiterez sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”, a asigurat ministrul de Externe al României.

În cadrul aceluiași interviu, Bogdan Aurescu a reamintit că a salutat demersul Maiei Sandu, de a semna cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, subliniind că România este gata „să ofere tot sprijinul necesar, în ceea ce privește procedurile și procesele concrete pentru ca acest obiectiv al Republicii Moldova să devină realitate”. „Cred că Republica Moldova merită ca un astfel de obiectiv să fie recunoscut și confirmat de UE”, a mai spus ministrul de Externe al României.

Amintim că, vineri, 4 martie 2022, reprezentanții regimului separatist de la Tiraspol au cerut autorităților de la Chișinău și comunității internaționale, inclusiv Organizației Națiunilor Unite și OSCE, recunoașterea independenței Transnistriei.

Solicitarea a venit la scurt timp după ce președintele Maia Sandu a semnat alături de premier și de președintele Parlamentului, cererea oficială de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Biroul Politici de Reintegrare din cadrul Guvernului R. Moldova a anunțat că a luat act de declarațiile Tiraspolului și a menționat că regiunea transnistreană este un beneficiar direct al multiplelor facilități și programe de asistență oferite de Uniunea Europeană. Totodată, Chișinăul rămâne în continuare deschis pentru un dialog constructiv în toate formatele de negocieri existente.