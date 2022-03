Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău, a efectuat luni, 7 martie 2021, o vizită de lucru la Punctul de trecere a frontierei (PTF) Palanca, situat la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina.

Astfel, discuțiile purtate de diplomat cu reprezentanții poliției de frontieră din PTF Palanca au reliefat „organizarea exemplară și activitatea dedicată, neobosită a tuturor angajaților pentru a permite perfectarea formalităților în ritm rapid și susținut pentru refugiații din Ucraina, precum și transportul organizat și eficient al acestora către hub-ul de repartiție pe direcții de defluire spre destinații din Republica Moldova, sau mai departe către România și alte state membre UE”.

Totodată, vizita la hub-ul de repartiție pe destinații de defluire situat la 5 kilometri de PTF Palanca a evidențiat oportunitatea deciziei Guvernelor României și Republicii Moldova de a constitui un coridor verde de defluire organizată a refugiaților din Ucraina către România, „care au fugit din calea războiului declanșat în mod brutal și total neprovocat de către Rusia în Ucraina”, a declarat Daniel Ioniță.

Ambasadorul României la Chișinău a rămas impresionat de modul excelent în care autoritățile s-au mobilizat și organizat la Palanca pentru a procesa fluxul masiv de refugiați din Ucraina.

„Sunt afectat de suferința umană pe care am întâlnit-o. Am vrut să vin aici, pe de-o parte, pentru a vedea cu ochii mei modul în care sunt organizați cei care practic procesează documentele pentru refugiați, pe de altă parte, să văd în ce măsură este implementat culoarul de tranzit verde despre care au vorbit acum două zile prim-ministrul României, domnul Nicolae Ciucă, cu prim-ministrul Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița. Am fost pe punctul de trecere a frontierei, am vorbit cu oamenii. Mulți dintre ei sunt dezorientați. Nu știu unde vor merge, nu știu ce vor face, nu știu unde se vor opri… Este esențial în aceste momente să dăm dovadă de empatie, de solidaritate și nu în ultimul rând să dăm dovadă de umanitate” a mai menționat ambasadorul Daniel Ioniță.

Precizăm că, de la începutul războiului din Ucraina, în Republica Moldova au ajuns 250.236 de refugiați, iar 185.345 dintre aceștia au plecat ulterior spre alte destinații. Astfel, astăzi, în Republica Moldova se află 101.667 de refugiați ucraineni. La Palanca, în sud-estul Republicii Moldova, se află unul din cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei cu Ucraina.