Ana Revenco, ministrul de Interne al Republicii Moldova solicită ajutor de urgență din partea României și a altor statelor membre ale Uniuni Europene pentru a face față valului de refugiați care vine din Ucraina, pe fondul războiului din această țară.

În cadrul unui interviu pentru Agerpres, ministrul de Interne a vorbit despre presiunea refugiaților de la frontierele estice ale Republicii Moldovei, subliniind că deocamdată sistemul face față acestui aflux, însă este nevoie și de sprijinul partenerilor externi

„Cu acest exod masiv, care este mânat de război, sistemul funcționează în turații maxime, motiv pentru care și aici avem nevoie de suport de la partenerii externi. Când zic suport, am în vedere colegi din sistemul afacerilor interne, specialiști în managementul și securitatea frontierei, care să lucreze împreună cu colegii mei la toate punctele, pentru că am activat absolut toate punctele de trecere a frontierei, și pe est, şi pe vest. Vorbim despre necesitatea unui suport și asistență operațională. Moldova nu a mai avut timp de 30 de ani astfel de situații, deci suntem oarecum… Învățăm, creăm din mers, evaluăm, ajustăm, corectăm. Şi aşa în fiecare zi. Ne trebuie, avem nevoie de expertiză, de cunoștinţe, de informații, de experiența celor care au gestionat astfel de fenomene și înțeleg, cunosc care este presiunea pe sistemul afacerilor interne”, a subliniat Ana Revenco.

Fiind întrebat dacă a cerut vreunui stat acest sprijin de resurse umane, ministrul de Interne de la Chișinău a precizat că a solicitat ajutor de la mai mulți parteneri de dezvoltare din UE, cărora le-a pus la dispoziție lista cu necesități, care include și „echipamente și utilaje necesare pentru a face față tuturor amenințărilor de la frontieră încoace”. „Am fost încredințați că asistența este aproape, dar timpul deja joacă împotriva noastră. Înțelegem că fluxul va continua și presiunea pe sistemul afacerilor interne în continuare este una destul de mare”, a menționat Ana Revenco.

Totodată, oficialul de la Chișinău a subliniat că mizează și pe sprijinul României, remarcând în acest sens modul în care colaborează cu autoritățile de la București.

„Chiar din prima zi am fost în contact cu omologul meu, domnul Lucian Bode, am şi operaţionalizat destul de repede o celulă comună. Ea ne permite să facem schimb, în regim real, de informații, analize, să ajustăm unde este necesar intervenția, pentru că accentul pe care îl punem acum, ca autoritate, este facilitarea coridoarelor de tranzit, astfel încât refugiaţii să nu se oprească din drum, cei care intenţionează să îl continue. Totodată, asigurăm şi siguranţa lor, iar aici este foarte important să avem un acord şi cu colegii din România astfel încât, traversările pe partea românească să fie suficient de facile. Iată, cu acest moment am început! Am convenit ulterior, tot cu colegul, să vedem cum ne poate asista cu unităţi de transport, pentru că, zicând despre coridoare, preluăm şi organizăm transportarea chiar din punctul de trecere a frontierei. Cele mai solicitate sunt Palanca, Tudora. Sunt punctele sudice, sunt practic unicele puncte pe care le folosesc ucrainenii din regiunea de sud, în special Odesa și nu doar. Presiunea pe acest punct este foarte mare. Afluxul este cel mai numeros, înregistrează, în egală măsură, un număr foarte mare de unităţi de transport. Cei care fug de război vin şi cu propriile autoturisme, dar există şi un număr foarte mare de persoane care vin pe jos. De aceea, este imperios să le organizăm chiar de la barieră, cum zicem noi, urcarea şi acest coridor. Unităţi de transport nu avem suficiente. De aceea, suportul care este necesar şi despre care am discutat, inclusiv cu domnul Bode, ţine şi de aceste unităţi. Desigur sunt şi alte aspecte care vizează nemijlocit afacerile interne. Sper în fiecare zi ca mai multe dintre ele să se operaționalizeze”, a declarat ministrul Afacerilor Interne al R. Moldova.