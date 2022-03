Ministrul danez de Externe, Jeppe Kofod, efectuează astăzi o vizită la Chișinău, unde a avut întrevederi cu ministrul de Externe, vicepremierul Nicu Popescu. Cei doi oficiali au mers și la punctul de trecere a frontierei R. Moldova cu Ucraina din localitatea Palanca, unde în aceste zile se atestă cel mai mare flux de refugiați ucraineni, notează Radio Chișinău.

„Am discutat securitatea regională, am reiterat sprijinul nostru ferm pentru integritatea teritorială a Ucrainei, pentru suveranitatea Ucrainei. Am discutat necesitățile pe care le avem în gestionarea fluxului de refugiați. dar și modalități de a fortifica capacitatea Rep. Moldova, instituțiilor statului nostru de a sigura ordinea publică, întărirea sistemului de sănătate dar și reziliența economică și financiară a țării noastre. Danemarca a coparticipat la aceste eforturi de întărire a capacităților noastre de a primi refugiații, inclusiv prin donații oferite prin Mecanismul European pentru protecție civilă”, a declarat ministrul Nicu Popescu.

De cealaltă parte, șeful diplomației de la Copenhaga, Jeppe Kofod, a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în gestionarea crizei refugiaților și s-a arătat impresionat de solidaritatea populației. El a declarat că Danemarca va dona Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați circa 2,6 milioane de euro pentru activități în Republica Moldova.

„Consecințele acestui război au profunde implicații pentru Republica Moldova. În această dimineață împreună cu dumneavoastră am fost martorii la disperarea care are loc la granița Moldovei cu Ucraina. În fiecare zi, în fiecare oră, și în acest moment suntem martorii la mizeria umană, frustrare și frică. Ca tată a doua fete este imposibil să nu fiu mișcat de aceste istorii tragice la care suntem martori. Astăzi la Palanca am văzut femei cu copii mici în brațe așteptând să treacă și fiind întâmpinați atât de călduros de cei din Moldova. Au fugit din fața unei situații teribile în Ucraina la decizia guvernului Federației Ruse”, a subliniat Kofod.

Jeppe Kofod a dat asigurări că Danemarca este pregătită să preia o parte din refugiații care au ajuns pe teritoriul Rep. Moldova.

La finele anului trecut, în urma unei conversații telefonice dintre cei doi miniștri de Externe, Danemarca a lansat un program de sprijinire a mass-mediei libere în Rep. Moldova, în valoare de 1,5 milioane de coroane daneze, echivalentul a peste 200 de mii de euro.