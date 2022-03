Statele din UE au decis să dea Comisiei Europene mandatul de a face achiziții comune de gaze, după modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, în contextul în care războiul din Ucraina duce la creșterea prețurilor la energie, iar unele țări sunt dependente de gazul rusesc. Platforma va fi deschisă și statelor din Balcanii de Vest, precum și celor trei state legate de UE prin acorduri de asociere (R. Moldova, Ucraina, Georgia).

Nerăbdător să izoleze Moscova și să priveze Rusia de surse de venituri importante, după invadarea Ucrainei, Bruxelles-ul vrea să reducă achizițiile europene de gaz rusesc cu două treimi în acest an, notează AFP, preluat de Agerpres.

Prin comasarea cererii, Comisia intenționează să faciliteze contactele cu furnizorii internaționali pentru a diversifica sursele de aprovizionare a europenilor. Comisia Europeană a început deja negocierile cu principalele țări producătoare (Norvegia, Qatar, Algeria) și a anunțat un acord cu Statele Unite pentru ca acestea să își mărească livrările de gaze naturale lichefiate către UE.

„Statele Unite ne vor asigura cel puțin 15 miliarde de metri cubi de GPL anul aceste, cu alte cuvinte vom înlocui cantitatea de hidrocarburi rusești pentru anul acesta. În anii următorii, ținta noastră este de cel puțin 50 de miliarde de metri cubi pe an, ceea ce va înlocui o treime din toate livrările de gaz către Europa. Este semnificativ și în plus, investițiile noastre vor înlesni calea spre trecerea la energia verde, pentru că infrastructura pe care o folosim acum pentru transportul gazelor naturale – și în care am investit – poate fi folosită, de asemenea, pentru hidrogen, în viitor. Dacă analizăm piața gazelor naturale, piața bazată pe gazul livrat prin gazoducte, 75 la sută din această piață este piața europeană. Așadar, avem o putere ce cumpărare enormă. De aceea, mă bucură faptul că de acum încolo vom folosi capacitatea noastră de negociere colectivă, în loc să ne concurăm unii pe alții și să creștem astfel prețul, vom face o ofertă unică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cancelarul german Olaf Scholz a subliniat că participarea la acest mecanism de achiziții comune va fi voluntară, spre deosebire de mecanismul de achiziții în comun în cazul vaccinurilor, care excludea comenzile din afara Comisiei.