Un convoi umanitar format din douăsprezece camionete ale Reţelei naţionale a Băncilor pentru Alimente din România a ajuns în aceste zile la Chişinău. Produsele alimentare au fost donate Băncii pentru Alimente din Republica Moldova şi urmează a fi distribuite refugiaţilor ucraineni, notează TVR Moldova.

„De la declanşarea conflictului a venit un lot de ajutoare de la Patriarhia Română şi din a treia zi am fost pe teren cu sprijinul de primă necesitate. În aceste trei săptămâni am reuşit să sprijinim peste 4 mii de oameni în peste 30 de centre”, a declarat directorul Băncii de Alimente Moldova.

În sprijinul Băncii pentru Alimente din Republica Moldova a venit şi Reţeaua Băncilor pentru Alimente din România. 12 camionete şi autoturisme din nouă regiuni au adus 12.670 de kilograme de produse de primă necesitate.

„Prima oară am venit în Republica Moldova cu ajutoare, până acum am trimis ajutor direct în Ucraina. Am adus în special cereale, căci am înţeles că nu prea aveţi şi că se mănâncă, atât moldovenii cât şi ucrainenii mănâncă multe feluri de cereale combinate. Am adus foarte multe aşternuturi”, a subliniat președintele Băncii pentru Alimente din Oradea, Gabriela Vereș.

Cele 12 tone de bunuri vor ajunge la centrele de plasament deschise pe teritoriul R. Moldova, dar şi la famiiliile care găzduiesc refugiaţi ucraineni.

„Este un număr foarte mare de persoane care au fost primite cu generozitate de familiile moldovenilor şi ne vom strădui, prin intermediul autorităţilor locale, să ajungem şi la aceste familii. Cu capacităţile pe care le avem şi nevoia care este le vom distribuite într-o săptămână, maxim două. Şi sperăm cu ajutorul partenerilor de la Bănca pentru Alimente din România să continuăm acest sprijin”, a mai spus Oleg Paraschiv.

Este primul convoi umanitar al Reţelei Băncilor pentru Alimente din România sosit la Chişinău. În scurt timp vor urma şi alte donaţii.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în Republica Moldova au intrat aproape jumătate de milion de refugiaţi. În prezent, pe teritoriul Republici Moldova se află peste 100 de mii de refugiaţi ucraineni, jumătate dintre aceştia sunt copii.