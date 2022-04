Tinerii români din toate colțurile lumii sunt invitați să se înscrie la Tabăra Internațională de la Mănăstirea Oașa, care va avea loc între 18-27 iulie 2022.

Organizatorii transmit că mănăstirea va fi „un loc care să găzduiască tineri din toate colțurile lumii, dar care să păstreze un duh autentic românesc, încărcat de tradiție și credință. Departe te stresul cotidian cel obositor, colțișorul de Rai de la Oașa te așteaptă să vii să îți iei porția de românism și să te simți acasă”.

Taberele de voluntariat și activitățile pentru tineri organizate la Mănăstirea Oașa și Schitul Găbud sunt cunoscute în rândul tinerilor ortodocși.

„Am căutat liniște și am aflat pacea rugăciunii, am vrut bucuria reîntâlnirii cu mine și L-am întâlnit pe Dumnezeul ascuns în oamenii mănăstirii, în slujbele de noapte, în tăcere și-n ascultare. Am întâlnit tineri care se îndeamnă unul pe altul la frumos. La Oașa mi s-a tot dat și dat, fără ca eu să aduc nimic în schimb. Recunoștință și bucurie! E greu de ajuns, dar merită!”, declara Elena, una dintre participantele de la Tabăra de vara trecută.

Taberele de la Oașa includ în program și întâlniri cu ierarhi sau oameni de cultură apropiați de Biserică.