Partidele Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova și Uniunea Salvați Basarabia au fuzionat, devenind o singură entitate. Un anunț în acest sens a fost făcut de Vlad Bilețchi, președintele AUR.

Potrivit documentelor oficiale, Alianța pentru Unirea Românilor s-a reorganizat prin fuziune cu Uniunea Salvați Basarabia. Astfel, Partidul Politic „Uniunea Salvați Basarabia” a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.

„Oficial! Partidele AUR și USB au fuzionat și au devenit o singură entitate. Scopul meu primordial odată cu lansarea în politică a fost și este coagularea segmentului unionist întru fortificarea forțelor și elementelor naționale pentru a putea fi la straja valorilor și obiectivelor naționale, de Reîntregire a neamului. În timpul campaniei electorale am făcut ceea ce părea imposibil, am coagulat aproape complet formațiunile și liderii unioniști, lucru care părea a fi o misiune imposibilă. Iar acum, am reușit fuziunea a două partide unioniste. Puzderia și fărâmițarea polului unionist a încetat odată cu apariția noastră pe scena politică și acest lucru trebuie să continue, chiar dacă mulți își doresc să ne găsim în continuare dezbinați și ușor de controlat”, a declarat Vlad Bilețchi, președintele AUR, prezentând documentele care confirmă această fuziune.

Amintim că membrii USB au decis în cadrul Congresului din 27 noiembrie 2021, în mod legal și statutar, fuziunea prin absorbție de către Alianța pentru Unirea Românilor, astfel Uniunea Salvați Basarabia a devenit AUR.