NATO nu vede riscuri militare iminente la adresa Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, care însă a anticipat acțiuni de provocare în Republica Moldova, unde sunt deja în curs de derulare încercări de destabilizare.

Fiind întrebat în cadrul unui interviu dacă rămâne pericolul ca acest conflict să treacă dincolo de Ucraina, date fiind evenimentele din regiunea transnistreană, oficialul a precizat că la adresa Republicii Moldova „nu vedem în acest moment riscuri iminente de natură militară”.

„Nu vedem riscuri militare iminente la adresa Republicii Moldova sau a Georgiei – o altă țară sub intensă presiune din partea Federației Ruse. În schimb, anticipăm acțiuni de provocare, acțiuni sub drapel fals, nu atât de mult pentru a crea dificultăți Republicii Moldova, cât pentru a crea dificultăți forțelor ucrainene din vestul Ucrainei, din zona Odesa. De aceea suntem extrem de atenți în sprijinul nostru și pentru țările care sunt sub o astfel de presiune, dar repet, la adresa Republicii Moldova nu vedem în acest moment riscuri iminente de natură militară. Încercări de destabilizare, în schimb, putem să spunem că ele sunt în derulare”, a declarat Mircea Geoană pentru Digi24.

Amintim că situația în regiunea transnistreană a Republicii Moldova s-a tensionat în această săptămână, atunci când acolo au avut loc mai multe explozii. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a declarat marți, 26 aprilie, după ședința Consiliului Suprem de Securitate că aceste incidente reprezintă „o escaladare a tensiunilor”, iar în spatele lor ar sta „forțe din interiorul regiunii interesate de destabilizarea situației”.

Recent, Alexei Arestovici, consilierul președintelui ucrainean, a atenționat că războiul din Ucraina va trece frontierele țării sale, iar „umbra războiului”, a căzut deja asupra Republicii Moldova.

Incidentele din regiunea transnistreană a R. Moldova au început la câteva zile după ce un general rus a recunoscut că unul din obiectivele Rusiei ar fi să preia controlul total asupra sudului Ucrainei pentru „o nouă ieșire” către regiunea transnistreană, unde potrivit lui se înregistrează „cazuri de intimidare a vorbitorilor de limba rusă”.