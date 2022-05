Directorul Liceului „Lucian Blaga” de la Tiraspol, unicul liceu cu predare în limba română din oraș, Ion Iovcev, și-a lansat duminică cartea „Ostatic în propria țară. Cartea vieții mele” la Muzeul Național al Țăranului Român din București.

În memoriile sale, autorul oferă o imagine neretușată a realităților din „Republica Moldovenească Nistreană”, o mărturie directă a practicilor „lumii ruse” așa cum au fost aplicate românilor și copiilor lor.

„Din tot ce am trăit la Tiraspol, un lucru am înțeles, dacă ai demnitate și verticalitate și îi privești direct în ochi, încep să te stimeze. Am suferit mult nu doar din cauza Tiraspolului, ci și din cauza Chișinăului, am tot spus: mai puține cedări Tiraspolului. Cartea „Ostatic în propria țară” nu este doar despre mine, ci despre copilașii noștri, despre profesori. Cartea aceasta nu este scrisă cu penița sau pixul, ci cu sufletul, pe parcus de trei ani”, a declarat Ion Iovcev.

Directorul liceului românesc din Tiraspol spune că românii din regiune au suferit mult, iar statul român și Chișinăul ar trebui să îi sprijine în eforturile lor de a păstra și a vorbi limba română.

„Ca să fii director la Tiraspol trebuie să fii nu doar manager, ci să ai poziție, verticalitate, să fii informat, să cunoști și să iubești copiii, dar și țara, în primul rând. Niciodată noi n-am spus că nu vorbim în limba română, deși au venit și de la Securitate și m-au amenințat. Această carte pe care am scris-o cu ajutor din România și Republica Moldova voiam să o scriu de mulți ani. Cartea nu este a noastră, ci aparține tinerei generații care trebuie să știe ce am făcut. Ar trebui să o citească și elevii din dreapta Nistrului, și din România”, a mai subliniat acesta.

Prezenți la eveniment au fost și ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, deputatul AUR, basarabeanul Boris Volosatîi, fostul ambasador al R. Moldova la București, Mihai Gribincea, dar și istoricul Robert Stănciugel și președintele Institutului „Frații Golescu” pentru relația cu românii din străinătate, Mihai Nicolae.

„Vreau să vă spun că nu sunteți singur, sunt mulți care luptă și pe care nu îi știm. Spuneți în volum că profesorii, părinții și copiii martiri ar trebui decorați de Republica Moldova. Nu, de statul român ar trebui, care are obligații vizavi de toți care nu sunt în teritoriile țării. Ei au o țară, ei sunt de origine română indiferent că sunt de la Tiraspol, Chișinău, Cernăuți. Toți suntem români. Din punctul meu de vedere sunteți semănător de patrie, de românism, în sufletele tuturor celor care sunt români indiferent unde ar fi ei”, a precizat istoricul Robert Stănciugel.

Ion Iovcev, profesorul care susține predarea limbii române în regiunea transnistreană, a fost restabilit recent în funcția de director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol prin decizie judecătorească, după ce a fost eliberat din funcție în iunie 2021, chiar de către ministrul Educaţiei care era la conducere la acea vreme, Lilia Pogolşa.