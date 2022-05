Autoritățile de la Chișinău au transmis joi, 12 mai 2022, cea de-a doua parte a chestionarului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Chestionarul completat a fost transmis ambasadorului UE la Chișinău, Janis Mazeiks, de premierul Natalia Gavrilița, în cadrul ceremoniei de inaugurare a noului sediul al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

„La 4 martie, Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE, iar la scurt timp după aceasta am primit prima parte a chestionarului. Echipa care a preluat munca asupra acestui document a lucrat de zor și la 22 aprilie v-am înmânat răspunsurile la prima parte a chestionarului. Atunci am promis că până la mijlocul lunii mai vom depune și răspunsurile la partea a doua. Noi ne ținem de cuvânt. Acum că v-ați mutat într-un sediu nou, care are mai mult spațiu, v-am adus cele șapte volume completate ale celei de-a doua părți a chestionarului”, a menționat Natalia Gavrilița.

Totodată, premierul de la Chișinău a specificat că R. Moldova privește cu multă speranță și încredere într-un viitor european. „R. Moldova a întârziat prea mult, dar Guvernul pe care îl conduc este gata să-și asume întârzierile și să accelereze procesele pentru a pune republica noastră acolo unde este loc – în familia statelor libere și europene” a asigurat Natalia Gavrilița.

Menționăm că la completarea celor două chestionare recepționate din partea Uniunii Europene a contribuit o echipă vastă de funcționari, dar și experți ai societății civile. De asemenea, România a fost cea care a oferit Republicii Moldova expertiză în completarea dosarului.

Acum, Comisia Europeană urmează să evalueze rezultatele pentru a stabili dacă Republica Moldova îndeplinește condițiile pentru a obține statutul de stat candidat la aderare la blocul comunitar.